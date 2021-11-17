Obilet.com yılbaşı rotalarını derledi

İSTANBUL (AA) - Seyahat bileti satış platformu Obilet.com, yılbaşı için yurt içi ve yurt dışı tatil rotalarını derledi.

Obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı için şimdiden tatil rotalarını araştırma telaşı başladı.

Bu kapsamda şirket, yeni yıla tatille başlangıç yapmak isteyenler için yurt içi ve yurt dışı tatil rotalarını derledi.

Yılbaşı için tercih edilebilecek yurt içi rotalar, şu şekilde:

"Bolu, yılbaşı döneminde sakinliği sevenlerin uğrak noktalarından biri oluyor. Alaçatı, yazın gibi yılbaşı döneminde de büyük ilgi görüyor. Olympos, sessiz, sakin ve doğanın içinde yeni yıla girmek isteyenlerin tercihi oluyor. Herkesin gezip görmesi gereken yerler arasında yer alan Kapadokya, yılbaşı için tercih edilebilecek rotalardan biri oluyor."

Yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyenler için ise rotalar, şu şekilde:

"Londra çeşitli renklere bürünen sokakları ve mekanlarıyla yılbaşında, her yıl dünyanın birçok yerinden turiste ev sahipliği yapıyor. Yılbaşını yurt dışında kutlamak isteyenler için bir diğer tercih Paris oluyor. Yılbaşında Noel Pazarı görmek isteyenler için Köln Almanya ilk tercihler arasında yer alıyor."

