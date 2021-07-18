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O adada adım atacak yer kalmadı

Türkiye’nin önemli yaz turizm merkezlerinden olan Bozcaada’da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı. Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından ise rahatsız.

Ekonomi 18.07.2021, 11:38
O adada adım atacak yer kalmadı
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Türkiye’nin önemli yaz turizm merkezlerinden olan Bozcaada’da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı. Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından ise rahatsız.

Feribotların peş peşe geldiği Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden Bozcaada’da bayram tatilini geçirmek isteyenler neredeyse adım atacak yer bırakmadı. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu. Yaklaşık 4 bin civarında yatak kapasitesine sahip Bozcaada’da günlük kiralanan daire ve bağ evleriyle 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 binin üzerine çıkması hedefleniyor. Şu anda kimse dönüşü düşünmese de kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyruklarının kilometrelerce uzaması bekleniyor.
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