Bursa’nın İznik ilçesinde nâzende fasulyesinin ekimine başlandı.

Boyalıca Mahallesi’nde ilk turfanda nâzende fasulyesi tohumu tarlaya ekildi. Boyalıca çiftçilerinden Emrullah Kanlı, 4 dönüm tarlasına taze fasulye ekti. Emrullah Kanlı, mart ayının ilk haftasında tohumu toprakla buluşturduğunu söyledi.

Yörenin en lezetli fasulyesi işçilerle birlikte tarlaya ekildi. Soğuktan korunması için de üzerilerine çul örtüldü.