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“Nâzende” fasulyesinin ekimine başlandı
Bursa’nın İznik ilçesinde nâzende fasulyesinin ekimine başlandı.
Ekonomi 04.03.2021, 15:07
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Bursa’nın İznik ilçesinde nâzende fasulyesinin ekimine başlandı.
Boyalıca Mahallesi’nde ilk turfanda nâzende fasulyesi tohumu tarlaya ekildi. Boyalıca çiftçilerinden Emrullah Kanlı, 4 dönüm tarlasına taze fasulye ekti. Emrullah Kanlı, mart ayının ilk haftasında tohumu toprakla buluşturduğunu söyledi.Yörenin en lezetli fasulyesi işçilerle birlikte tarlaya ekildi. Soğuktan korunması için de üzerilerine çul örtüldü.