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Nusret'te iftar yapmak istiyorsanız fiyat listesine bakın deriz!
Ramazan ayında pandemi kısıtlamalarının yumuşatılması nedeniyle vatandaşlar iftar yapmak için mekan araştırmasında. Peki Nusret'te 2022 yılı fiyatları ne durumda? Nusret'te iftar menüsü ne kadar? Aslında Nusret restoranlarını arayıp rezervasyon yaptırmak istediğiniz zaman size iftar menüsü fiyatı vermiyorlar çünkü Nusret'te özel olarak iftar menüsü yok. Restorana normal bir müşteri olarak gidiyorsunuz, istediğinizi yiyip içiyorsunuz ve sonrasında hesabı ödeyip gidiyorsunuz. İşte Nusrette 2022 güncel fiyatlar...
Ekonomi 04.04.2022, 17:04 04.04.2022, 17:15
Nusret 2022 Fiyat Listesi: