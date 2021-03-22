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Nurettin Canikli'den "Merkez Bankası" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi 22.03.2021, 14:07
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Nurettin Canikli'den "Merkez Bankası" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye ekonomisinin, 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uyguladığını, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağladığını belirtti. 

Canikli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası başkanlarına kanunla verilen öncelikli görevin, fiyat istikrarının sağlanması olduğunu, bugüne kadar görev yapan tüm Merkez Bankası başkanlarının kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine sadık kaldıklarını belirtti.

Nurettin Canikli, "Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen herhangi birisinin bu hedefin dışına çıkması mümkün değildir, eşyanın tabiatına aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu. 

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