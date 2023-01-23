Nureddin Nebati'den dikkat çeken Türk lirası açıklaması

Bakan Nebati, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Nebati, döviz kurlarına ilişkin "Şöyle bir alışkanlık da oluşmuş sizin sorularınızdan da bunu anlıyorum tutmak için ne yapıyorsunuz. Şimdi 2017’den itibaren dolar karşısında Türk Lirası sürekli değer yitirmiş, yani reel değer açısından bakmak lazım.

Bu ne demektir, Türkçesi şudur, Türk Lirası ne kadar çok değerli olursa siz yurt dışına o kadar çok ithalatta bulunursunuz. Türkiye’de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz, çünkü paranız çok değerli, getirir satarsınız.

2021’in sonunda Türk Lirası’nın değeri TÜFE bazında %47’lere kadar düşmüş yani çok değersiz hale gelmiş. Bu optimal nokta tüm bu dışsal ve içsel etkenlerin bir araya geldiği kur seviyesidir" değerlendirmesini yaptı.

Nureddin Nebati, enflasyonda düşüşüğün devam edeceğini söyleyerek "Enflasyonla mücadelede biz geleneksel yöntemleri kullanıyor olsak bunun sonucu sanayi, üretimin durmasıdır. Bunun sonucu işsizliğin patlamasıdır" dedi.

Nebati, mevcut politikaların seçim sonrasında AKP'nin kazanması halinde devam edip etmeyeceğine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız Allah’ın izniyle iktidarına devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu sürece Türkiye ekonomi modeli bu performansını sürdürmeye devam eder. Seçimden sonra da yolun devam eder. Faiz artırımı olmayacağı gibi bütçe disiplininden taviz verilmez" ifadelerini kullandı.