Nureddin Bakan Nebati grafiklerle paylaştı: 'Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor'

Türkiye'nin borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüdüğünü vurgulayan Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor.

2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3’tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5’e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3’e kadar düşmesini bekliyoruz.

2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL’si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL’si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL’si faiz ödemelerinde kullanıldı.