NS Sposa İngiltere’de şube açmaya hazırlanıyor

Pandemiden kısa süre önce kurulmasına rağmen pandemi döneminde dijital dönüşüme entegre olarak ayakta kalmayı başarmış markalardan olan gelinlik ve gece kıyafetleri sektöründe faaliyet gösteren NS Sposa, İstanbul, İzmir ve Adana’da faaliyet gösteren 4 mağazası ve 80’den fazla çalışanı ile büyümeye devam ediyor. Hedeflerini “dünya çapında ilk tercih edilen markalardan biri olmak” olarak açıklayan NS Sposa, İngiltere’de yeni açılacak olan Londra şubesi için de hazırlıklara başladı.

Pandemi döneminin hemen hemen tüm sektörlere vurmuş olduğu darbe pek çok markanın piyasadan silinmesine neden olurken, moda sektörü de bu darbeden etkilenendi. Bu süreçte en çok zarar gören markalar ise, dijital dönüşüm süreçlerine ve e-ticaret faaliyetlerine entegre olamayan markalar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2022 yılı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracat rakamları, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,8’lik artış gösterdi. 3 milyar 441 milyon dolara ulaşan hazır giyim ihracatı, tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Özel tasarım gelinlik ve gece kıyafetleri ile sektörün önemli markalarından olan NS Sposa da e-ticaret sayesinde sektöre katkı sağlayan markalar arasına girmeyi başardı.

2023 yılında e-ticaretin parlayan yıldızı moda sektörü olacak

Statista verileri göz önünde bulundurulduğunda 2023 yılında küresel e-ticaret pazarının en büyük segmentini moda sektörü oluşturacak. Harris Interactive tarafından tüketici davranışları konusunda yapılan araştırmaya göre ise, tüketicilerin yüzde 80’lik kısmı kendi değerleri ile yakınlık kurduğu markaların ürünlerini satın almayı tercih ediyor. “Hayal edebileceğiniz her şey aslında gerçektir” mottosu ile hem yerli hem de küresel piyasalardaki tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmış olan NS Sposa da, moda sektörü içerisinde büyüme kaydeden markalar arasında. Pandemiden kısa süre önce kurulmasına rağmen pandemi döneminde dijital dönüşüme hızlı ve doğru şekilde entegre olarak ayakta kalmayı başaran NS Sposa, pandeminin etkisini yitirmeye başladığı bugünlerde gelinlik ve gece kıyafetleri sektöründe önemli büyüme kaydetmiş nadir mağazalardan biri.

Online satış mağazaları tüm dünyadan ulaşılabilir olmayı sağlıyor

2017 yılında kurulan ve hem üretim hem de şubeleşme konusunda kısa sürede hızlı hamleler yapan NS Sposa, sektör içerisinde dünya çapında tanınan bir marka haline geldi. 200 metrekarelik bir mağazada 4 çalışanı ile gelinlik ve gece kıyafeti odaklı satışa başlayan NS Sposa bugün İstanbul, İzmir ve Adana’da faaliyet gösteren 4 mağazası ve 80’den fazla çalışanı ile büyümeye devam ederek, ülke ekonomisi için katma değer oluşturuyor. Hedeflerini “dünya çapında ilk tercih edilen markalardan biri olmak” olarak açıklayan NS Sposa, İngiltere’de yeni açılacak olan Londra şubesi için de hazırlıklara başladı. Online satış mağazası sayesinde tüm dünyadan ulaşılabilir hale gelen marka, dijital dönüşüm süreçlerinin bir gerekliliği olan hızlı ve rahat alışveriş alışkanlığına da ayak uyduruyor. Sektör içerisinde prova ve tasarım tecrübesi ile öne çıkan, cesur ve özgür bir ruh ile birlikte sadeliği ve kalite anlayışını ön plana koyan NS Sposa, geleneksel olanı modern dokunuşlarla yeniden uyarlıyor ve ortaya özel tasarımlar çıkarıyor.

Hazır giyim sektörü en çok Almanya’ya ihracat yaptı, İngiltere üçüncü sırada

Türkiye İhracat Birliği verilerine göre hazır giyim sektöründe 2022 yılında en çok ihracat yapılan ülke 332 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı 216 milyon dolar ile İspanya takip ederken, İngiltere ise 167 milyon dolar ile üçüncü sırayı aldı. Londra şubesini açmaya hazırlanan NS Sposa, İngiltere’deki faaliyetleri çerçevesinde söz konusu ihracat rakamlarını artırmayı hedefliyor.