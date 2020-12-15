NovaWind A.Ş. rüzgar santrallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un rüzgar enerjilerinden sorumlu bölümü NovaWind A.Ş., Rusya’daki çalışmalarına devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Rostov bölgesinde bulunan Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğinin şantiyesindeki 48 rüzgar türbininin temel inşaat çalışmalarını tamamladı.

Rosatom’un rüzgar enerjisi projelerinden sorumlu bölümü olan NovaWind A.Ş. iştirakleri, 2023 yılına kadar toplam kapasitesi 1 GW’a (gigawatt) ulaşacak olan rüzgar santralleri inşa edecek. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren şirket, Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğinin şantiyesindeki 48 rüzgar türbininin temel inşaat çalışmalarını tamamladı. Türbinlerin montajı, mevcut 10 adet paketlenmiş trafo merkezi (PTS) sahasında devam ediyor. Diğer sahalarda bulunan PTS temellerinin inşaat çalışmaları da yakında tamamlanacak. Proje kapsamında yolların ve rüzgar türbini sahalarının inşaatında da son aşamaya gelindi.

Bu arada rüzgar çiftliği için yapılacak trafo merkezi kontrol binası inşaatı ve 35 kV kablo hatları ve fiber optik iletim hatları için hendek açma çalışmaları ile 110 kV trafo merkezinin tasarımı ve inşaat çalışmaları da büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliği, Rosatom’un Rostov bölgesinde yapım aşamasında olan ilk rüzgar çiftliği olma özelliğini taşıyor. Tamamlandığında bu tesisin toplam kapasitesi 120 MW (Megawatt) olacak ve planlanan yıllık ortalama üretimi 402 GW saati aşacak. Çiftlik, her biri 2,5 MW kapasiteli 48 rüzgar türbininden oluşacak. Rüzgar çiftliği inşasına yapılan yatırım miktarı 16 milyar rubleyi aşıyor.

Bondarevskaya Rüzgar Santralinde de inşaat devam ediyor

NovaWind A.Ş.’nin bir başka çalışması da Stavropol bölgesinde bulunan Bondarevskaya Rüzgar Santralinin inşaatına yönelik. Bölgede bulunan inşa halindeki 3’üncü rüzgar santrali olan Bondarevskaya’nın kapasitesi 120 MW olacak. Santralin yıllık üretimi ise 354 milyon kWh olarak planlandı. Yatırım miktarı 16 milyon rubleyi aşan santralde her biri 2,5 MW kapasiteli 48 rüzgar türbini yer alacak.

İnşaat sahasında şu anda inşaat ekipmanlarının 15 ünitesi ile 50’den fazla işçi ve mühendis hazır bulunuyor. İnşaat öncesi faaliyetler ve fore kazık inşası da devam ediyor. Alanda faaliyette ve beton karıştırma kapasitesi 135 metreküp/saat olan bir de beton santrali yer alıyor. Ayrıca kapasitesi 100 metreküp/saatten fazla olan ikinci bir beton santrali de inşa ediliyor.