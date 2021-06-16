Normalleşmeyle birlikte gelinlikçilerde yoğun mesai başladı

Kontrollü normalleşmeyle beraber ertelenen düğünler tekrar başlarken, gelinlikçiler de yoğun talebe yetişmek çaba harcıyor. Stresli geçen kapanma sonrası düğün yapacak olan genç kızlar gösterişli gelinliklere ilgi gösterirken, sadece nikah yapacak olanlar ise daha sade modelleri tercih ediyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte ara verilen düğün ve nikahlar, kontrollü normalleşmeyle beraber tekrar başladı. Yazın da etkisiyle yoğunlaşan düğün, nişan ve nikahlar için gelin adaylarının siparişlerini yetiştirmeye çalışan gelinlik moda evleri yaşanan yoğunluktan memnun. Yeni normalleşmeyle piyasa canlanırken, düğün hazırlığı yapan çiftlerin bazıları gelinlikleri satın almak yerine kiralıyor. Stresli geçen kapanma sonrası düğün yapacak olan genç kızlar gösterişli gelinliklere ilgi gösterirken, sadece nikah yapacak olanlar ise daha sade modelleri tercih ediyor.

“Yoğun taleplere yetişmeye çalışıyoruz”

Gaziantep’te Beyaz Kuğu Moda Evi İşletmecisi Nuray Odacıoğlu yoğun taleplere yetişmeye çalıştıklarını belirterek, “Salgın yüzünden tüm firmalar gibi bizim işlerimiz de kötü oldu, ertelemeler, iptaller oldu. Sipariş aldığımız ürünler elde kaldı. Bu süreçte herkes sıkıntılar yaşadı. Sektör olarak da çok etkilendik. Yasaklar bittikten sonra Allah’a binlerce şükür işlerimiz normale dönmeye başladı. Şu anda çok iyiyiz. Özel siparişlerimiz, dikimlerimiz olsun gayet güzel şekilde devam etmeye başladı. İptal edilen düğünler de yenilerine eklenince yoğun bir taleple karşılaştık. Biz de bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

“Tercihler kiralama oluyor”

Genelde tercihlerin kiralamadan yana olduğunu vurgulayan Odacıoğlu, “Genelde önceden satın alınıyordu ama şu an bütçe çok önemli bundan dolayı kiralık olarak daha çok tercih ediliyor. Nikahlarımız çoğaldı şu anda, büyük düğünlerden ziyade nikahlara dönüş oldu onun için daha sade, daha az gösterişi olan elit gelinlikler de tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

“En çok Helen modeller tercih ediliyor”

En çok Helen modellerin tercih edildiğini ifade eden Odacıoğlu, “Şu anda ‘Helen’ modellerimiz revaçta, bunun yanında prenses, kabarık ve diğer modellerimize de ilgi yoğun. Nişanlıklar, kına kıyafetlerimiz, bindallılar, renkli kabarık kıyafetlerimize de ilgi ve talepler mevcut. Her çeşit gelinliğimiz mevcut. Bunlar, tesettür gelinlik, kına ve nişan kıyafetleri var. Bütçe olarak tabii ki daha hesaplı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kiralama 2 bin, satın alma 3 binden başlıyor”

Gelinlik fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Odacıoğlu, “Ortalama bir fiyat söylemek gerekirse, kiralık fiyatlarımız en alt kademede 2 bin liradan başlar, modelin işçiliğine doğru yukarı çıkar. Satılık olanlar ise 3 bin liradan başlar tabii modele göre farklılıklar gösterir. Elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kiralanan gelinliklere özel temizlik yapıyoruz”

Özellikle kiralanan gelinliklerin temizliğine önem verdiklerini belirten Odacıoğlu, “Gelinliğimiz kiradan geldikten sonra özel kuru temizlemelerimizde çok özen göstererek temizliğini çok iyi bir şekilde yaptırıyoruz. Gelinlerimiz de muhakkak denemeler oluyor onun akabinde özel dezenfekten uygulanıyor ve bir gün süreyle kesinlikle başka bir kimseye denetilmiyor” diye konuştu.