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NORMALLEŞME SÜRECİNDE ZAM YOK, İNDİRİM VAR

Covid-19 nedeni ile Türkiye ve dünya piyasalarında yaşanan ekonomik kaynaklı endişeler, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını da doğrudan etkilemişti. Ülke olarak normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde ise, yatak sektörleri de dahil tüm sektörler artan sosyal hareketliliğe uygun kampanyalar geliştiriyor.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE ZAM YOK, İNDİRİM VAR

Covid-19 nedeni ile Türkiye ve dünya piyasalarında yaşanan ekonomik kaynaklı endişeler, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını da doğrudan etkilemişti. Ülke olarak normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde ise, yatak sektörleri de dahil tüm sektörler artan sosyal hareketliliğe uygun kampanyalar geliştiriyor.

05 Haziran 2020 Cuma 10:02
2009 Okunma
NORMALLEŞME SÜRECİNDE ZAM YOK, İNDİRİM VAR

Yaşadığımız bugünlerde pek çok üründe fiyat artışları görmek mümkün. Yatak Uzmanı İşbir Yatak ise bu süreçte ürünlerine zam yapmak yerine indirim uygulayarak bir Değişim Kampanyası başlatma kararı aldı. Marka, bu yeni kampanya ile ürünlerine yüzde 50’ye varan indirim uygulayacak.

TÜKETİCİ DOSTU ÖDEME KOŞULLARI

“Güçlü bir bağışıklık sistemi için iyi bir uyku şart” düşüncesinden hareketle iyi uyku deneyimini herkesle buluşturmayı hedefleyen kampanya kapsamında, tüm yatak grupları, KDV indirimine ek değişim indirimiyle satışa sunulacak.

İndirimli fiyat avantajı ve ödeme koşullarıyla tamamen tüketici dostu bir kampanya sunan marka, Değişim Kampanyası indirimiyle beraber toplamda “Yüzde 50’ye varan” bir indirim uygulayacak. Diğer ürün gruplarının da fiyatları sabit tutularak herhangi bir zam yapılmayacak.

Ayrıca sunmuş olduğu Bonus’a özel peşin fiyatına 12 taksit uygulaması ve 2 ay erteleme seçeneğiyle marka; müşterilerine iyi bir uykuyu şimdi sunarken, ödemeye gelecekte başlama avantajı da sunuyor.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNE GÖNDERİLECEK

Ürünler, Bonus’a özel peşin fiyatına 12 taksit seçeneğinin yanı sıra 2 ay erteleme fırsatı da tüketicilere sunulacak. Sevk işlemi sırasında, yeni ürünler teslim edilirken dileyen müşterinin eski yatakları geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere teslim alınacak. Kampanya 01.06.2020 – 31.07.2020 tarihleri arasında geçerli olacak.

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