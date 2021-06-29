Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı

1 Haziran’da başlayan yeni normalleşmenin ardından vatandaşların dışarı çıkmaya başlaması ile pastırma ve sucuk satışlarının yüzde 20 arttığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, "Kısıtlamaların kalkması, satışları yüzde 20 artırdı" dedi.

Pastırmasıyla meşhur Kayseri’de, normalleşme süreciyle beraber pastırma satışları arttı. Gurbetçi sezonunun da gelmesiyle satışlardan mutlu olan pastırmacı esnafı, 1 Temmuz’dan itibaren satışların daha da artacağını kaydetti.

Gurbetçilerin gelmesinden sonra satışların artacağından umutlu olduklarını söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, “Yeni normalleşme döneminin satışlarımıza çok büyük diyebileceğimiz katkısı olmadı ama yine de kısıtlamalarda yapamadığımız işi kısıtlamalar kalkınca daha çok yapmaya başladık. İnsanların dışarıda gezme oranı artınca, alışveriş yapma oranı da artıyor haliyle. Şu anda kısıtlamaların kalkması da işlerimize yüzde 20 gibi bir katkı sağladı. Yabancı turistlerimizin gelmesine 1-2 haftalık bir süreç var ama emekli olan ve yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz gelmeye başladı. Diğer gurbetçilerimizin de gelmesi ile iş oranlarımızın çok daha farklı olmasını umut ediyoruz esnaf olarak ve bekliyoruz” dedi.

Yasin Güzel, fiyatlarda şimdilik bir artış olmadığını, yakın zamanda bir değişiklik beklediklerini söyleyerek, “Pastırma ve sucuk fiyatlarımızda şu anda bir değişiklik yok. Bundan 3-4 ay öncesi ile fiyatlar aynı hemen hemen ama şu anda ete çok afaki zamlar gelmeye başladı. Zannedersem 1-2 hafta içerisinde bir fiyat oynaması olacak. Et sucuklarımız 60 TL’den başlıyor, yağ oranına göre 100 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor. Pastırma fiyatlarımız da 130 TL’den başlıyor 190 TL’ye kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Kahvaltıda pastırma ve sucuk yemek bir kültürdür. Bizler de kültürümüzü kaybetmeyelim. 1-2 kilo alınmasına gerek yok, yarım kilo 250 gram alınsın ama sofrada pastırma ve sucuk eksik olmasın. Özellikle de Kayseri halkının sabah kahvaltısında pastırma ve sucuğu evinde bulunmalı. Gelir düzeyine göre alsınlar ama bu kültürü kaybetmesinler” ifadelerini kullandı.