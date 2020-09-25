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Nohut üretiminde kuraklık etkisi
Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından uygulanan hibe destekli nohut tohumu ekiminde, hasat sonucu beklenen rekolteye ulaşılamadığı belirtildi.
Ekonomi 25.09.2020, 14:06
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Simav Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 2020 yılı yaz aylarının çok sıcak ve kurak geçmesi sebebiyle, nohut üretimindeki verimin istenildiği gibi olmadığını ifade etti. Tokdemir “İl Özel İdaresi’nden alınan kaynaklarla üreticilerimize çok sayıda proje hazırlıyoruz. Özellikle pandemi döneminde gıda sıkıntısı yaşanmaması için çiftçimizin üretim yapmasına gayret gösteriyoruz. 5 köyde yaklaşık 700 dekar araziye ekilmek üzere nohut tohumu dağıtıldı. Kestel, Küplüce, Eğirler, Hisarbey ve Yemişli köylerinde ekilen nohutlar hasat edildi. Küresel ısınmadan dolayı, sıcak ve kuraklığın olumsuz etkisiyle nohut üretiminde istediğimiz sonuca ulaşamadık. Kuraklığı önleme şansımız yok ancak, su kaynaklarını dikkatli kullanabiliriz” dedi.
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