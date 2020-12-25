Noel zamanı piyasalar

Piyasalarda faiz kararı sonrasında pozitif bir hafta kapanışı yaşanıyor. Noel sebebiyle yurt dışı piyasaların büyük çoğunluğunun kapalı olduğu 25 Aralık günü yerel piyasalarda olumlu ve sakin bir hava var. BIST100 endeksi yeni rekor kırarak 1435 seviyesine kadar yükselirken Dolar öğle saatlerine doğru 7,53 seviyelerine kadar indikten sonra tekrar 7,56’ya yükseldi. Merkez Bankası’nın 200 baz puan daha faiz artışına gitmesiyle birlikte borsadaki olumlu havanın devamını izliyoruz. Dün İngiltere ile AB arasında Brexit için ticaret anlaşmasının 30 Aralık’ta İngiltere parlamentosuna sunulması bekleniyor.

Satır Başları:

Borsalar Haftanın Son Seansında Alıcılı BIST100 endeksi %0,67 artışla 1.435 puandan, BIST30 endeksi %0,62 artış ile 1.585 puan seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları gün ortasına doğru düşüş gösterdi. Dolar 7,55 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,24 seviyesine geriledi.

BIST100 endeksi %0,67 artışla 1.435 puandan, BIST30 endeksi %0,62 artış ile 1.585 puan seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları gün ortasına doğru düşüş gösterdi. Dolar 7,55 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,24 seviyesine geriledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan TCMB Başkanı Naci Ağbal sunumunda: “Kalıcı fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşuldur. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır.” dedi.

“Kalıcı fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşuldur. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır.” dedi. Reel Kesim Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 106,8 oldu.

Aralık ayında bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 106,8 oldu. Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde bir hafta vadeli TL cinsi faiz oranı %15,00 seviyesinden %17,00 seviyesine yükseltildi.

döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde bir hafta vadeli TL cinsi faiz oranı %15,00 seviyesinden %17,00 seviyesine yükseltildi. Bakan Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." açıklamasında bulundu. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) Aralık'ta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak % 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık'ta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak % 75,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %9,2, perakende ticaret sektöründe %7,8 ve inşaat sektöründe %7,2 azaldı.

BİST 100

Endeks güne 1.429 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.436 seviyesini gören BİST100 endeksinin şu saatlerde 1.435 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Destek: 1.428

Direnç: 1.435

Şirket Haberleri:

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN): Tarafımızca 16.12.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Çuhadaroğlu Alüminyum") ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Limak İnşaat") arasında "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" ("Proje") kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yapılan görüşmelerin ardından, tarafımıza iyi niyet mektubu ulaştırıldığı, mektuba göre, görüşmenin Çuhadaroğlu Alüminyum lehine sonuçlandığı, sözleşme aşamasına geçilmesi için yönetim kurulu onayı beklendiği, alınacak onay akabinde en kısa zamanda sözleşme imzası aşamasına geçileceği belirtilmiştir. 24.12.2020 tarihinde Limak İnşaat tarafından Çuhadaroğlu Alüminyum'a yapılan bildirimde, Proje'nin cephe işleri kapsamında kule bölgesinin Çuhadaroğlu Alüminyum'a verilmesinin Limak İnşaat Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı ifade edilmiş olup Çuhadaroğlu Alüminyum en kısa zamanda sözleşmeye davet edilmiştir.Sözleşme henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak kesinleşmemiştir. İlerleyen dönemlerde konu ile ilgili gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN): Bankamız, Türkiye genelinde ticari ve proje finansmanı kredilerinin finansmanı amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Risk Paylaşımı Çerçeve Sözleşmesi imzalamıştır. EBRD ile yapılan bu sözleşme kapsamında Bankamızın kullandıracağı ticari ve proje finansmanı kredilerine EBRD tarafından TL, USD veya EUR cinsinden %50 oranına kadar katılım sağlanabilecektir.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI): Şirketimiz, Mark Antalya Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 71 olmuştur.

USDTRY

Şu saatlerde 7,5863 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,5754 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,5937 ve en düşük 7,5498 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,6000 seviyesinde.

Destek: 7,5600 - 7,5300

Direnç: 7,6000 - 7,6200

EURTRY

Şu saatlerde 9,2420 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,2428 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 9,2581 ve en düşük 9,2218 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,2200 seviyesinde.

Destek: 9,2200 - 9,2000

Direnç: 9,2600 - 9,2800

EURUSD

Güne 1,2184 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2203 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2203 ve en düşük 1,2172 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde.

Destek: 1,2200 - 1,2200

Direnç: 1,2200 - 1,2200

ALTIN

Ons altın haftanın son işlem gününe 1.880 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.880 en düşük 1.879 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.880 seviyelerinde.

Destek: 1.880 – 1.879

Direnç: 1.880 – 1.880

BRENT

Haftanın son işlem gününe 51,16 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 51,77 en düşük 50,69 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,37 seviyesinde hareket eden emtiada %0,25 artışla gözleniyor.