*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.



Noel tatili nedeniyle bugün yurtdışında birçok önemli piyasa kapalı. İngiltere ile AB'nin ticaret anlaşması konusunda uzlaştığı ortamda da açık olan piyasalarda olumlu bir hava var. Ocak ayının ikinci haftasına kadar küresel piyasalarda tatil modu devam edebilecekken, bu süreçte oynaklık ve işlem hacimlerinde düşüşler bekleniyor. Benzer şekilde yurtiçinde de hacimlerin düşmesi beklenirken, dün TCMB'nin 200 baz puan faiz artışı ile kararlı duruş sergilemesi pozitif fiyatlanmaya devam edebilir. Faiz artışlarının ardından bankalarda marj baskısı gündeme gelse de (XBANK dün yatay kapattı) risk primimizdeki iyileşme ve döviz kurlarında düşüş potansiyelinin sürmesi fiyatlamalarda baskın olmaya devam edebilir. Dolayısıyla, endeksin haftanın son işlem gününde de alıcılı bir görüntü sergilemesini bekliyoruz. Olası yükselişlerde 1.450 hedefte kalmaya devam ediyor.









MAKROEKONOMİ





Yurt dışı tarafta Noel tatili nedeniyle bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.

ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İsveç, Norveç, Polonya… piyasaları Noel nedeniyle tüm gün kapalı olacak.

Yurt içi tarafta ise, TSİ 10'da aralık ayı reel kesim güven endeksi, sektörel güven endeksleri (hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri) ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Kasım ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış reel kesim güven endeksi, 2,3 puan azalarak 107,4 seviyesine gerilemiş fakat iyimserlik eşik noktasının üzerinde kalmıştı. Pandeminin en derin hissedildiği nisanda dip seviyeyi gören KKO, üst üste 7 ay artarak %75,3 seviyesine gelerek salgın öncesi seviyelere yakınsamıştı. Artan faiz oranları ile yavaşlayan konut satışlarının etkileriyle inşaat sektörü güven endeksi 83,8'den 79'a gerilemişti. Ayrıca salgınla mücadele kapsamında artan kısıtlamaların etkisiyle hizmet güven endeksi de 79,7'den 77,5'e gerilemişti. Geçen ay ile kıyaslandığında aralık ayı finansal koşulların daha da sıkılaştığı ve bunun kısmen de olsa kredi büyüklüklerine yansıdığı ve kısıtlamaların da arttığı bir ay oldu. Bunun etkisini bu ayki güven endekslerinde kısıtlı da olsa göreceğimizi düşünmekteyiz. Ancak bu hafta başında açıklanan aralık ayına ilişkin tüketici güveninin yatay seyrini koruması sektörel güven endekslerinde de belirgin bir zayıflık olmayabileceğine işaret etmekte.



Bunun yanında, TSİ 11'de kasım ayı yabancı turist sayısı verileri takip edilecek. Net hizmet gelirleri açısından öncü olan gelen yabancı sayısı verisinden cari açıktaki artışın ne ölçekte olacağına dair ipucu aranacak. Gelen yabancı verisi öncesinde DHMİ tarafından açıklanan dış hat yolcu sayısını görebiliyoruz, buna göre dış hat yolcu sayısı mevsimselliğin de etkisiyle aylık %45,4 düşerken, geçen senenin aynı ayına göre %70,1 düşük kalmıştı. Bu da halihazırda gelen yabancı turist sayısında düşüş olacağını göstermekte ki bu da daha düşük net hizmet geliri anlamına gelmekte. Bu arada Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı geçici dış ticaret verilerine göre kasım ayı dış ticaret açığı 5,1 milyar USD'ye çıkmıştı, hizmet gelirindeki zayıflığı da değerlendirdiğimizde, kasım ayında; 2,8 milyar USD açık olan kasım ayları ortalamasından daha fazla bir cari açık verebileceğimizi düşünmekteyiz.



Merkez Bankası, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini, 150 baz puan olan beklentilerin üzerinde 200 baz puan artırdı ve %17 seviyesine getirdi. Dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için ve %9,4 olan 2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefine ulaşabilmek için güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiği görülmektedir. Gerek kararlı bir duruş sergilenerek gerçekleştirilen bu faiz artırımı gerekse TL varlıkları destekleyici yönde atılan vergi adımlarının desteğiyle TL varlıklara ilginin artmasını beklemekteyiz. TCMB'nin de vurguladığı üzere düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisiyle birlikte ülke risk priminin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması ve döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi beklenmektedir. Bundan sonraki PPK toplantısı 21 Ocak'ta, 28 Ocak'ta ise gelecek yılın ilk Enflasyon Raporu'nu takip edeceğiz.



Dikkat Çeken Noktalar:

İç talep koşullarının , döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkilerinin , uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükselişin ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilediği vurgulanmış. Geçen ayki metne göre enflasyon görünümünü olumsuz etkileyen unsurlara iç talep koşullarının ve diğer emtia fiyatlarındaki yükselişin eklendiğini görüyoruz. Enflasyona yönelik bu değerlendirme ise TL'nin son dönemdeki istikrarlı görünümüne karşın kasım ayına benzer şekilde aralık ayında da sürpriz bir enflasyonla karşılaşabileceğimize işaret ediyor olabilir.

, döviz kuru başta olmak üzere , ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilediği vurgulanmış. Geçen ayki metne göre enflasyon görünümünü olumsuz etkileyen unsurlara iç talep koşullarının ve diğer emtia fiyatlarındaki yükselişin eklendiğini görüyoruz. Enflasyona yönelik bu değerlendirme ise TL'nin son dönemdeki istikrarlı görünümüne karşın kasım ayına benzer şekilde aralık ayında da sürpriz bir enflasyonla karşılaşabileceğimize işaret ediyor olabilir. İçerisinde bulunduğumuz çeyreğe ilişkin göstergelerin iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret ettiği vurgulanmakta. Son dönemdeki kısıtlamaların ise başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturduğuna değinilmekte.

Son dönemdeki kısıtlamaların ise başta hizmetler sektörü olmak üzere oluşturduğuna değinilmekte. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin, cari işlemler açığını artırdığına yer verilmekte.

Dördüncü çeyrekte küresel ekonomideki kısmi toparlanmanın sürdüğü vurgulanırken, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edilmiş . Karar metninde ihracata direkt bir vurgu görmüyoruz, ancak belirsizliklere yapılan vurgu ihracat görünümü açısından da kısmi değerlendirilebilir.

. Karar metninde ihracata direkt bir vurgu görmüyoruz, ancak belirsizliklere yapılan vurgu ihracat görünümü açısından da kısmi değerlendirilebilir. Metinde TCMB'nin karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsediğine atıf yapılan yeni bir cümle görmekteyiz. Ayrıca parasal duruştaki sıkılığın, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Yurt içi yerleşiklerin DTH'ları, 18 Aralık haftasında yaklaşık 2,6 milyar USD artış sergileyerek 234,1 milyar USD ile rekor seviyesini yeniledi. Gerçek kişilerin DTH'ları 1,1 milyar USD'lik artışla 147,6 milyar USD seviyesine ulaşırken, tüzel kişilerin DTH'ları ise 1,4 milyar USD'lik artışla 86,5 milyar USD seviyesine yükseldi. Ayrıca ilgili haftada yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, altın ve parite etkilerinden arındırılmış bazda ise yaklaşık 1 milyar USD artış gösterdi. Döviz mevduatların, toplam mevduatlar içerisindeki payı, 18 Aralık haftasında önceki haftaya göre değişmeyerek %56,7 seviyesinde yatay seyretti.



Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 18 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3,6 milyar USD artarak 91,8 milyar USD seviyesine yükseldi. Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 2,4 milyar USD'lik artışla 49,8 milyar USD seviyesine yükselirken, altın rezervleri ise önceki haftaya göre 1,2 milyar USD'lik artışla 42 milyar USD seviyesine yükseldi. Net rezervler ise, ilgili haftada 1,5 milyar USD'lik artışla 17,1 milyar USD seviyesine yükseldi.



Yabancı yatırımcılar, 18 Aralık haftasında yurt içinde hisse senedi piyasasında 244 milyon USD tutarında alış gerçekleştirirken, repo hariç DİBS tarafında ise 70 milyon USD tutarında alışta bulundular. Hisse senetleri piyasasındaki yabancı payı, 18 Aralık haftasında önceki haftaya göre değişmeyerek %49,4 seviyesinde yatay seyrederken, repo hariç DİBS piyasasındaki yabancı payı ise bir önceki haftaya göre 0,06 yüzde puanlık artışla %3,98 seviyesine yükseldi.



Konut satışları, otomobil satışları ve beyaz eşya satışları gibi iç talebin seyrine ilişkin verilerde TCMB'nin sıkılaşmaya gitmesinin etkisini kasım ayında kısmi de olsa görmüştük. Fakat kredi kartı harcamalarında belirgin bir azalma görememiştik hatta reel kredi kartı harcamaları kasım ayında %2,06 büyümüştü. Dün TCMB tarafından yayınlanan verilerde haftalık bazda %7,4 artış olmasına rağmen, enflasyondan arındırıp baktığımızda aralıkta aylık %12'ye yakın bir azalma görmekteyiz ki reel kredi kartı artış hızının tarihi ortalaması olan %0,46'nın belirgin altında bu da iç talebe ilişkin diğer göstergelerle uyumlu. TCMB'nin dünkü faiz kararı ile önümüzdeki dönemde kredi kartındaki harcama seyrinin normalleşmesini beklemekteyiz.



ŞİRKET HABERLERİ



Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirketin markalar değer zincirinde yer almak üzere Doğuş Marine Services (Doğuş Denizcilik Hizmetleri) adıyla yeni bir birim kurulmuş ve 1 Ocak 2021 tarihi ile faaliyetlerine başlamasına karar verilmiştir. Doğuş Marine Services, öncelikle Denizcilik Sektörü Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça alanında hizmet vermeye başlayacak ve operasyon yapısının merkezi D Marin Göcek'te yer almak üzere yönetimi SEAT, Porsche ve DOD Genel Müdürlüğü'nde Sn. Anıl Gürsoy'a bağlı olacaktır.



Halk GYO (HLGYO, Nötr): Şirket mülkiyetinde bulunan ve Halkbank (HALKB, Nötr) ile olan 5 yıllık kira sözleşme süresi 30.10.2020 tarihinde dolan 14 adet gayrimenkulün, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 5 yıllığına Halkbank'a kiralanması hususunda sözleşme imzalanmış olup, yeni dönem (yıllık) kira artışlarının, her yıl Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalaması oranında uygulanması kararlaştırılmıştır.



13 Kasım 2020 Tarihli Halkbank Raporumuz için tıklayınız…



İş Bankası (ISCTR, Nötr): Yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil ve bono ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Banka tarafından SPK'ya gerekli başvuruda bulunulmuştur.



9 Kasım 2020 tarihli İş Bankası Raporumuz için tıklayınız…



Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Sınırlı Pozitif): Şirket, sıvı çelik üretiminde '2,5mn ton' hedefini aşarak üretime devam ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasına göre pandeminin iş dünyasında, gerek iş gücü, gerek çalışan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisi bir yana, çalışma alanlarındaki zor şartlara rağmen, Kardemir A.Ş. olarak belirledikleri hedefleri aştıkları açıklandı. Bu çerçevede şirket 23/12/2020 tarihi itibari ile 2,5mn ton sıvı çelik üretim hedefi aşarak yıllık üretim rekorunu kırdı.



Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Şirket'in %100 iştiraki olan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirket tarafından, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin olarak SPK başvurusu onaylanmıştır.



Türk Telekomünikasyon (TTKOM, Nötr):Şirket ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirket ile Citibank (Aracı Banka), JP Morgan (Kalkınma Finans Kurumu Temsilcisi) ve Societe Generale (Dokümantasyon Temsilcisi) arasında 189mn Dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Eylül 2030 olup ortalama vadesi 4,3 yıldır. Kredinin yıllık faiz oranı 3m LIBOR + %0,70 olup, diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyeti ise yıllık 3m LIBOR + %2.62'dir.



J.P. Morgan Kalkınma Finansmanı Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu kredi işlemi, "Yüksek" seviyeli kalkınma yoğunluğuna sahip ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 7 no'lu (makul fiyatlı ve temiz enerji), 9 no'lu (sanayi, yenilik ve altyapı) ve 12 no'lu (sorumlu tüketim ve üretim) hedeflerin gelişimine destek veren bir Kalkınma Finansmanı işlemi olarak vasıflandırılmıştır.



9 Kasım 2020 tarihli Türk Telekom raporumuz için tıklayınız…



SEKTÖR HABERLERİ



Savunma: Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Tunus ile video konferans yoluyla gerçekleştirilen Savunma Sanayi İşbirliği Toplantısı'nda SSB koordinasyonunda 5 firmanın toplam 150mn USD tutarında ihracata imza attığını belirterek;"Tusaş'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, Aselsan'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak" dedi.



Vergi: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerinde maktu vergiler 2021'in ilk 6 ayı için sabit tutulurken, özel tüketim vergisi de %67'den %63 seviyesine indirildi. Kaynak: Bloomberght



DİĞER SİRKET HABERLERİ



Papilon Savunma-Güvenlik (PAPIL): Selfi-biyometrisi mobil platformu "See&Sign" mobil altyapı yazılımı destekli "See&Sign Biyometrik Kişi Takip Sistemi"ne ait toplamda 8,7mn TL+KDV tutarlı yurtiçi yerleşik özel bir firmaya verilen teklife istinaden 3,2mn TL tutarlı avansın banka hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.



Ayrıca, Biyobarkod altyapı yazılımı destekli "Biyometrik Sağlıklı Cihaz Takip Sistemi"ne ait toplamda 7,1mnTL+KDV tutarlı yurtiçi yerleşik özel bir firmaya verilen teklife istinaden 2mn TL tutarlı avansın banka hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.



Ek olarak, Otomatik Balistik Tespit Sistemi'ne ait toplamda 185bin EUR tutarlı teklife istinaden 92,5bin EUR tutarlı avansın banka hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu satış ilgili ülkeye yapılan ilk ticari işlemdir.



Söktaş Tekstil (SKTAS): %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arz çalışmalarının başlatılması yönünde karar alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda dün bir aracı kurum ile Halka Arza Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.



Verusaturk GSYO (VERTU):Yazılım sektöründe faaliyet gösteren Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %10'unu temsil eden toplam 2.333.500 adet pay için toplam 9mn TL bedel karşılığında %10 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi 23,3mn TL olacaktır.





FAİZ PİYASALARI



Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15 seviyesinden %15,02 seviyesine sınırlı yükseldi. TCMB toplamda piyasayı 239 milyar TL fonlarken, 235 milyar TL'sini 1 hafta vadeli (%15 faizle) repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı ve geri kalan 4 milyar TL'sini ise BİST'te (%16,50 faizle) kotasyon yöntemiyle kullandırdı. TCMB sadeleşme politikasıyla uyumlu olarak perşembe günü 39 milyar TL (%15'ten) haftalık repo ihalesi açtı.



ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %0,94 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,92-%0,95 bandında hareketin ardından, %0,92 seviyesinden günü kapattı.



Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde sınırlı değişimler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 20-25 baz puan civarında yükselişler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde sınırlı değişimlerle görece yatay seyir gözlendi.



GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ



