'Noel Baba Rallisi' nedir?

Noel Baba Rallisi “Santa Rally” olarak bilinen ve Aralık ayındaki son beş işlem gününde hisse senedi fiyatlarında ve takip eden Ocak ayındaki ilk iki işlem gününde büyük yükselişlere ve rekorlara adını veren bir takvim etkisidir.

Noel Baba Rallisinin nedenleri nedir ?

Noel Baba Rallisi’nin en büyük nedeni yeni yılın ilk haftasında piyasaların yükselişe geçeceği beklentisidir. Rallinin yaşanmasında ki en büyük faktörlerden biri piyasaların bu beklenti içinde olmasıdır.