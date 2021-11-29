Nişantaşı Üniversitesi, Dünya Konsoloslar Federasyonu ile işbirliği protokolü imzaladı

İSTANBUL(AA) - Nişantaşı Üniversitesi, geleceğin başarılı ve vizyoner diplomatlarını yetiştirmek üzere Dünya Konsoloslar Federasyonu (FICAC) işbirliğiyle yürütülecek bir eğitim programını hayata geçirdi.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, küresel diplomasinin her zamankinden daha önem kazandığı bir dönemde başlatılan program, yoğunlaşan uluslararası ilişkiler ağını güncel gelişmeler paralelinde kavramsal bir çerçeveden yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmeye odaklanıyor. Mesleğinde yüksek donanıma sahip uluslararası seviyede diplomatlar yetiştirecek olan programın imza töreni, FICAC heyetinin katılımıyla Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus’te gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Küntay, Üniversite olarak eğitim verdikleri her dalda her zaman en iyisini hedeflediklerini belirterek, “Nişantaşılı olmak bunu gerektirir. O yüzden mezun olacak uluslararası ilişkiler, hukuk, kamu yönetimi ve bunlara bağlı birçok daldaki öğrencimizi, Türk Dışişleri’nde en önemli pozisyonlarda görmek istiyoruz. Türkiye’nin müstakbel diplomatları, gelecekteki büyükelçileri olmalarını istiyoruz. Sadece Türk öğrencilere değil yıllar içerisinde gelecek uluslararası öğrencilere de öyle bir perspektif katmak istiyoruz ki onlar da burada aldıkları eğitimle ülkelerinin başarılı büyükelçileri, konsolosları olsunlar. Sadece Türk öğrencileri değil Nişantaşılı tüm öğrencileri ülkelerindeki en flaş isimler yapmak üzere kendimizi kurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal da törendeki konuşmasında, FICAC ile yapılan işbirliğinin önemini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz kampüsümüzle, yaptıklarımızla ama her şeyden önemlisi vermiş olduğumuz eğitimle iddialı olmak zorundayız. Onun için de buradaki eğitimlerin sonucunda dünya çapında çalışanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Saygıdeğer FICAC heyeti ile atacağımız imzaların ardından geleceğin diplomatlarının buradan mezun olmalarını sağlayacağız. Üniversitemize geldikleri ve bu önemli işbirliğine imza attıkları için sevgili dostlarımıza iyi ki varsınız diyor çok teşekkür ediyorum."

İmza töreninde konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın da, ülkelerindeki kültürel ve sosyal yapıyı daha yakından tanımak üzere ilerleyen dönemde Dünyanın seçkin büyükelçilerini Üniversitede misafir edecekleri bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın ve FICAC Başkanı Aykut Eken, başlatılan eğitim programını düzenleyen ortak protokolü imzaladılar. Program, FICAC heyeti ve davetlilere Nişantaşı Üniversitesi Gastronomi Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından özel olarak hazırlanan seçkin bir mönünün ikramıyla sona erdi.