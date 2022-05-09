Nisanda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. İşte detaylar...
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,79 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,42, mevduat faizi (brüt) %6,04, Amerikan doları %6,55, külçe altın %6,75 ve Euro %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %2,04, mevduat faizi (brüt) %5,67, Amerikan doları %6,18, külçe altın %6,39 ve Euro %7,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Nisan 2022
kaynak: TÜİK
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %2,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,88 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,39 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Nisan 2022
kaynak: TÜİK
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %13,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,71 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %43,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,38 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Nisan 2022
kaynak: TÜİK
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %17,31 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %10,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %18,74, BIST 100 endeksi %21,39, Euro %26,43, mevduat faizi (brüt) %47,45 ve DİBS %49,95 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları %6,04 ve BIST 100 endeksi %2,59 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; Euro %3,98, mevduat faizi (brüt) %31,42 ve DİBS %34,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Nisan 2022
kaynak: TÜİK