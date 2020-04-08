NİSAN SONUNA KADAR ÜRETİMİ DURDURMA ÇAĞRISI

Türkiye genelinde tekstil, hazır giyim, moda, deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı alanında 30 sektörel derneği ve 9 bin 300 firmayı temsil eden MHGF, Çin’den başlayarak dünyaya etkisi alan Kovid-19 salgını nedeniyle önemli bir tavsiye kararı aldı. MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın başkanlığını yaptığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun sosyal izolasyon uyarılarına ve Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımıza evde kalınması yönünde çağrılarına destek verdiklerini belirterek, “Önümüzdeki birkaç hafta virüsün kontrol edilmesi açısından hayati önem taşıyor. Türkiye genelindeki üye derneklerimizin başkanları ile yaptığımız telekonferans toplantısı ile çoğunluğun onayıyla üyelerimize Nisan sonuna kadar üretimi durdurma yönünde tavsiye kararı aldık” dedi.

“Pazar normale döndüğünde, biz de hazır olmalıyız”

Öte yandan iç ve dış pazarda tedarikçiler ile zincir mağazaların bu süreçte kapalı olduğuna dikkat çeken MHGF Başkanı Öztürk, “Başta en büyük pazarımız Avrupa’da birçok ülkede Kovid-19 vaka sayısı pik yapma noktasına geldi ve bundan sonra düşüş eğilimine geçecek. Önümüzdeki süreçte bu pazarlar açılıp, normale döndüğünde eş zamanlı olarak bizim de hazır olmamız büyük önem taşıyor. Bu da ancak sosyal izolasyonu sağlayarak, virüsün yayılımını engellemekle mümkün” diye konuştu. Şu anda bazı işletmeler tarafından uygulanan yarı zamanlı ve parça parça çalışmanın fayda-maliyet noktasında verimli olmadığını da belirten Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık teşkilatına destek verenler dışında üretim dursun”

“Maske, tulum, gaz bezi gibi ürünlerle sağlık teşkilatına destek veren ya da sözleşme gereği yurt dışından aldıkları siparişleri yerine getirme zorunluluğu olan atölye ve fabrikalarımız dışında tekstil, hazır giyim, moda, deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı alanındaki üreticilerimize Nisan ayı sonuna kadar üretimlerini durdurma önerisinde bulunuyoruz. Bu konuda önderlik yaparak diğer sektörler ve sivil toplum kuruluşlarında da kabul görmesini diliyoruz. Lütfen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ve Cumhurbaşkanımızın çağrısını dikkat alıp, toplumsal sorumluluk anlamında bu önerimize uyun. Sorumlulukla alacağımız bu kararla hem mesai arkadaşlarımızın hayatını tehlikeye atmamış, hem de virüsün taşınarak yayılması konusunda zinciri kırmış oluruz. Kovid-19’un kontrol edilip, toplumsal yaşamımızın ve ülke ekonomisinin hızla normale dönmesi açısından bu çok önemli” diye konuştu.

“Tekstil ve hazır giyim stratejik sektör ilan edilmeli”

Tekstil ve hazır giyimin bugünlerde de görüldüğü gibi hayati önem taşıdığına dikkat çeken MHGF Başkanı, “Ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatında öncü sektörüz. Türkiye’ye ihracat kültürünü getiren, kendi öz sermayesi ile hareket eden, en fazla dış ticaret fazlası veren bir yapıya sahibiz. Ayrıca kişi başı bin Dolar yatırımla, 1 kişiye istihdam sağlayan başka bir sektör yok. Hazır giyimde bir milyar Dolar yatırımla bir milyon kişiye iş sağlanabiliyor. Özellikle göreceli az gelişmiş, genç nüfusun ve işsizliğin yoğun olduğu bölgelerimiz için hazır giyim büyük avantaj sunuyor. Öte yandan moda ve günlük kullanım dışında medikal tekstiller bugün olduğu gibi sağlığımız için ciddi rol üstlenirken, teknik tekstiller ile de günümüz ve geleceğin dünyasına yönelik çözümler sunuyoruz. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda tekstil ve hazır giyimin stratejik sektör ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye kaydetti.

“Ulusal ve küresel mağaza zincirlerinin tutumu önemli”

Bu dönemde ulusal ve küresel mağaza zincirlerinin tutumlarının çok önemli olduğuna da dikkat çeken Öztürk, “Hazır giyim yatay ve KOBİ ağırlıklı bir sektördür. Buradan ulusal ve küresel markalara çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Her koşulda onlara üretim desteği veren bu işletmelerimizin nakit akışını zora sokacak davranışları ilerde çözemeyeceğimiz sorunlarla karşı karşıya gelmemize neden olur. Bugünlerde ‘Yaşat ki, sen de yaşa!’ anlayışıyla üreticilere destek olmak, ayakta tutmak zorundalar” dedi.

Hüseyin Öztürk, başta sağlık çalışanları ve onlara destek sağlayanlar olmak üzere bugünlerde görevinin başında olmak zorunda olan tarım, gıda, market ve lojistik sektörünü çalışanlarına, güvenlik teşkilatına hak ettikleri değerin sadece bugün değil her zaman anlaşılması dileğiyle teşekkür etti.