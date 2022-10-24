Nisan ayında tavan yapmıştı, sezon sonu fiyatı yüzde 50 düştü

Tokat’ta sezona 8 liradan başlayan marul sezonu 4 liradan kapattı.

Tokat merkeze bağlı Çöreğibüyük köyünde açık alanda marul üretiminde sezon sonuna gelindi. Nisan ayında serada 8 liraya satılan marul sezon sonu açık alanda 4 liradan talep gördü. Üretici Mehmet Seyrekoğlu, açık alanda yeşillik üretimin Ekim ayı sonu itibariyle biteceğini kaydetti. Üretimin seralarda devam edeceğini belirten Seyrekoğlu, "Yaz döneminde marul fiyatları tavana vurmuştu. Şuan marul 4 lira. Bu rakamlar da bizi kurtarıyor" dedi.

Tokat’tan 20 ile yeşillik gönderildiğinin altını çizen Seyrekoğlu, "Kış geliyor, havalar soğudu. Biran önce tarlada kalan marulu hasat etmemiz lazım. Yani ürünlerin bahçede kalmaması lazım. Talep var, üretim var. Bu anlamda hummalı bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.