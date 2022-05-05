Nisan ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürün ne oldu?

Nisan ayında en fazla pahalanan ürünler:

Nisan ayında fiyatı en çok artan ürünler şöyle sıralandı: "Kuru soğan yüzde 69,30, kıvırcık yüzde 45,27, domates yüzde 42,26, patates yüzde 41,10, toz şeker yüzde 36,78, dolmalık biber yüzde 34,78, sarımsak yüzde yüzde 34,57, kesme şeker yüzde 33,70, muz yüzde 28,32, doğalgaz ücreti yüzde 27,92, tavuk eti yüzde 27, cipsler yüzde 26,88, mayonez yüzde 24,22, ayran yüzde 22,88, metro ücreti yüzde 21,72, reçel yüzde 21,04, taksi ücreti yüzde 20,89, yoğurt yüzde 18,67, kola yüzde 17,65, ayçiçek yağı 16,81."





En çok ucuzlayanlar ürünler ise şu şekilde sıralandı:

En çok ucuzlayan ürünler ise "Salatalık yüzde 21,43, kabak yüzde 15,42, bebek bezi yüzde 8,12, saç bakım ürünleri yüzde 7,34, hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 7,12, kağıt sofra malzemeleri yüzde 6,33, tuvalet kağıdı yüzde 6,31, çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 5,53, mendil yüzde 5,40, bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 4,81, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 3,44, hijyenik kadın bağı yüzde 3,08, patlıcan yüzde 2,98, resim boyaları yüzde 2,67, elektrikli kesici aletler (blender) yüzde 1,38 ,turşu yüzde 1,38, kuru fasulye yüzde 0,67, diğer kırtasiye malzemeleri yüzde 0,56 ,zeytin yüzde 0,24, kolonya yüzde 0,10" olarak gerçekleşti. (haber 3)