Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 arttı.

Martta yüzde 16,19 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 17,14’e yükselirken, Mayıs 2019 sonrasındaki 22 ayın en yüksek enflasyonu kaydedildi.

Nisanda, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA: YÜZDE 29,31

Yıllık en düşük artış yüzde 3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 9,05 ile haberleşme, yüzde 10,21 ile eğitim ve yüzde 11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,31 ile ulaştırma, yüzde 22,27 ile ev eşyası ve yüzde 19,20 ile sağlık oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA: YÜZDE 7,57

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 0,28 ile haberleşme oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,56 ile sağlık ve yüzde 0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,09 ile eğitim oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,82 artış gerçekleşti.

NİSANDA ZAM ŞAMPİYONU DOMATES

Nisanda ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 24,91 artan domates, bu ayın zam şampiyonu oldu.

Domatesi, yüzde 15,76’lık fiyat artışıyla çocuk gömleği, yüzde 14,95’lik fiyat artışıyla elbise, yüzde 14,56’lık fiyat artışıyla erkek gömleği, yüzde 13,57 fiyat artışıyla ampul takip etti.