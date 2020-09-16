Nilüfer’in yeni yıldızı

Bursa’nın en değerli ve merkezi bölgelerinden Nilüfer İlçesi Ata Bulvarı’nda Çelebi Group tarafından yeni bir yaşam projesi başlıyor.

Çelebi Nova projesi modern mimarisi ve zengin sosyal donatı alanları ile yeni nesil bir proje olarak öne çıkıyor. 17 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek olan Çelebi Nova projesinde 4 bin metrekare kapalı olmak üzere 14 bin metrekare sosyal donatı alanı bulunuyor. Bahçe ve yeşil alanlarıyla doğayla iç içe bir hayat yaşamak isteyenler için özel olarak tasarlanan projede her ince detay titizlikle tasarlanıyor.

Toplam 9 bloktan oluşan ve 3+1 standart dairelerin yanı sıra dubleks daire seçeneklerinin yer aldığı Nova projesinde her daire için bir adet kapalı otopark imkanı bulunuyor.

“Yeni bir yaşam kültürü tasarlıyoruz”

Çelebi Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi, bölgesine değer katan ve yaşam kalitesinde yeni bir anlayış benimseyen projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, "Grup olarak 45 yıldan bu yana kazandığımız deneyim ve birikimlerimizi tüm projelerimize yansıtıyoruz. Modern kent mimarisi ve yaşam kalitesinden taviz vermeden ürettiğimiz projeler tüm kesimler tarafından büyük ilgi görüyor. Yeni projemiz olan Çelebi Nova’da diğer projelerimiz gibi iddialı projelerimizden bir tanesidir. Özellikle lokasyonu ve mimari planlamasıyla ayrıcalıklı bir yaşam sunan projemiz hem yatırımcılar için hem de oturumcular için keyifli bir yaşam sunmaktadır” dedi.

“Nilüfer’in merkezinde yeni bir ev yeni bir hayat”

Bursa’da en çok konut satışının yapıldığı Nilüfer’in kalbinde hayata geçecek olan Çelebi Nova projesi lansmana özel fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmak isteyenler için birbirinden özel fırsatlar sunuyor. Merkezi konumu ile bir çok önemli noktaya yürüme mesafesinde yer alan Çelebi Nova, alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşları ve eğitim kurumlarına olan yakınlığı ile dikkat çekiyor.