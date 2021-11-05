Nilüfer’de sosyal girişimcilere destek artacak

Nilüfer Belediyesi, hayata geçirdiği Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, faaliyetlerini değerlendirmek, merkezin stratejilerine üst bakış açısı vermek, hedeflere ulaşabilmek ve bu doğrultuda yol haritası çizmek maksadıyla “Danışma Kurulu” oluşturdu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, akademisyen, üniversite, kamu kurumu, STK ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında fikir alışverişi yapıldı. Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin bugüne kadar yaptığı ve önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalar, hedefler ve planların katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda katılımcılar da, sosyal girişimcilik alanında kapasite geliştirme ve sosyal girişimcilere finansman sağlayacak çalışmalar konusunda görüşlerini dile getirdi.

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde iş birlikleri ve iletişimlerin güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu çalışmaları birlikte daha da geliştirmek istediklerini ifade etti. Nilüfer Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında uzun yıllardır önemli çalışmaları hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Erdem, sosyal girişimciliğin gelişmesi için de çaba harcadıklarını söyledi.

Başkan Erdem, “Sosyal girişimcilik algısı, toplumda yeni oluşmaya başladı. Herkes tarafından kabul görüyor ancak bunu, daha da genişletmemiz gerekiyor. Burada, eğitimlerin rolü ön plâna çıkıyor. Oluşturulan Danışma Kurulu’nun da, bize çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Biz, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu. Başkan Erdem, Danışma Kurulu’ndan beklentilerinin Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin hedeflerine ulaşabilmesi için alınacak kararların uygulanması ve değerlendirilmesi aşamasında katkıda bulunularak, gerçekleşen faaliyetlerin değerlendirilmesi olduğunu dile getirdi. Başkan Erdem, toplantıya katılan herkese değerli görüşleri için de teşekkür etti.