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Nikolaus Meyer-Landrut: “Türkiye Paris anlaşmasını imzalayarak son derece önemli bir adım attı"

Trabzon’da İklim Diplomasisi Haftası etkinliğine katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’nin Paris anlaşmasını imzalayarak son derece önemli bir adım attığını dile getirerek, "Türkiye’nin attığı bu adımdan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu adımı atarak Türkiye Avrupa Birliğine üye devletler ve Dünya’nın geri kalan birçok ülkesi ile aslında aynı yola girmiş oldu" dedi.

Ekonomi 16.11.2021, 14:52
Nikolaus Meyer-Landrut: “Türkiye Paris anlaşmasını imzalayarak son derece önemli bir adım attı"

Trabzon’da İklim Diplomasisi Haftası etkinliğine katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’nin Paris anlaşmasını imzalayarak son derece önemli bir adım attığını dile getirerek, "Türkiye’nin attığı bu adımdan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu adımı atarak Türkiye Avrupa Birliğine üye devletler ve Dünya’nın geri kalan birçok ülkesi ile aslında aynı yola girmiş oldu" dedi.

Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası kapsamında İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi’nde AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nda katıldığı forumda KTÜ’lü öğrencilerin sorularını yanıtlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, karbondioksit salımlarının azaltılması gerektiğini belirterek, "Türkiye Paris anlaşmasını imzalayarak son derece önemli bir adım attı. Türkiye’nin attığı bu adımdan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu adımı atarak Türkiye Avrupa Birliğine üye devletler ve Dünya’nın geri kalan birçok ülkesi ile aslında aynı yola girmiş oldu. Geldiği endüstriyel dönemin seviyelerinde küresel ısınmayı bir buçuk santigrat derece üzerinde tutma yönündeki hedefe yönelik aynı tarafta duran ülkelerde aynı safta yer aldı" dedi.

Dünyada bütün ülkelerin doğal kaynakların kullanımı konusunda fazlaca cömert davrandığını dile getiren Landrut, “Tüm ülkeler için dünyanın her yeri için önemli olan kaynakların verimli kullanılması ve bunların ne kadar önemli olduğunu bilmek. Atık suyun kullanımı, enerji israfı konusunda herkesin gündelik hayattaki pratiği içerisinde yapması gereken bir şeyler vardır” dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin işbirliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Landrut, “Devletlerin, özel sektörün yapması gerekenler var onlar elbette yapılacak ama aslında insanlığın ortak çabası olmak durumunda. Bu ortak çevre için herkesin yapması gereken şeyler var diye düşünüyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin işbirliği çok önemli. Avrupa Birliği son 20 yılda 1,7 milyar Euro’luk çevre ve iklim değişikliği ile ilgili projelere kaynak aktarmış durumda. Bunların bir bölümü atık su ve arıtma, bir bölümü kanalizasyon sistemleri ile ilgili oldu” şeklinde konuştu.

"Yeşil çözümlere yatırım yapanlar gelecekte piyasanın liderleri olacak"

Yeşil çözümlere yatırımlarda bulunanların gelecekte piyasanın liderleri olabileceğini vurgulayan Landrut, “Türkiye, Avrupa Birliği araştırma atmosferinin bir parçası. Sadece 2 hafta önce anlaşma imzalandı. Bu proje işletmeler, iş dünyası ve üniversiteleri Avrupa Birliği’ndeki muhatapları ile bir araya getirerek araştırmaları için finans kaynağı şansı sağlayacak. Bu işbirliği sayesinde geleceğe dair çözümler üretilebilecek. Türkiye’de Avrupa Birliği’nden olan yatırımcı pek çok şirket var. Türkiye’deki ortakları ile çok büyük yatırımlar bulunuyorlar. Yeşil çözümlere yatırımlarda bulunmaya çalışıyorlar. Çünkü bu çözümlere yatırımda bulunanlar gelecekte piyasanın liderleri olabilecekler. İleride eskisi gibi iş yaşamını sürdürmenin daha da maliyetli olacağını anlayacaklar. Bunun için şimdiden yeşil çözümler için gerekli yatırımları yapmalarının farkındalar. Herkes buna ikna olmuş durumda diye düşünüyorum. Bu konuda Avrupa Birliği ve Türkiye’deki özel sektöründe birlikte çalışacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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