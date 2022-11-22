Niğde’nin yöresel köy çöreğine büyük ilgi

Niğde’nin yöresel sütlü köy çöreği ekmeği, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Eski Sanayi bölgesi oduncular sitesinde yer alan fırında sütlü köy çöreği ekmeği üreten Usta Ali Osman Bedel, doğal ürettikleri ekmeğin 1 ay bayatlamadan aynı tazeliğini koruduğunu söyledi. Yoğun ilgi gören ekmeğe en uzak köylerden bile gelip alanlar olurken, 600 gram ağırlığında üretilen ekmek 7 lira 50 kuruşa satılıyor.

Hedeflerinin bu yöresel sütlü Köy çöreği ekmeğini Türkiye geneline yaymak olduğunu ifade eden Usta Ali Osman Bedel, “Doğal süt, doğal un kaliteli buğday, odun ateşinde pişiriyoruz. Uzun süre dayanıyor. Buz dolabına koyulduğu zaman 1 ay 45 gün tazeliğini koruyor. Yoğun bir talep var. Köylerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 20 tane 30 tane alan müşterilerimiz var. Dolaba koyuyor 1 ay boyunca yiyor. Sütü ve doğal olması bayatlama süresini uzatıyor. Ekmeğimiz 600 gram 3 ekmek denginde. Ekmek 9 lira olur ama biz 7,5 liraya veriyoruz. Herkes yiye bilsin diye. Müşteriler geliyor tek mi çift mi diye soruyor. Yöresel ekmeğin teki çifti olmaz” dedi.

"Hedefimiz bu lezzeti yaymak"

Bedel, il dışından Niğde’ye gezmeye gelenlerin ilk olarak yöresel ekmek sorduklarını belirterek, “Bu yöresel köy çöreği. Bizim hedefimiz bu yöresel ekmeği ileriye götürmek. Bunun içinde müşterilerimiz ve büyüklerimizden destek bekliyoruz. Biz istiyoruz ki bu ekmek bitmesin bizden sonrada devam etsin. Türkiye’nin her yerinde yöresel ekmek var. Yöresel ekmeklere talep daha çok. İl dışından gezmeye gelenler ilk olarak ben yöresel ne alabilirim buranın yöresel ekmek var mı diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.