Niğde’de üretilen kuru domatesler 6 ülkeye ihraç ediliyor
NİĞDE’NİN BOR İLÇESİ ÇUKURKUYU BELDESİNDE ÜRETİLEN VE KURUTULAN DOMATESLER EGE BÖLGESİ HARİCİNDE İNGİLTERE, İTALYA, ALMANYA, İSPANYA, KADANA VE AMERİKA’YA İHRAÇ EDİLİYOR.
Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde üretilen kuru domatesler İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Kanada ve Amerika’ya ihraç ediliyor.
Bultar Tarım İşletme tesisleri özellikle Ege Bölgesinde tüketimi yoğun olan kuru domates 6 ülkeye ihraç edilirken 700’e yakın kişinin de istihdamı sağlanıyor. Tesiste incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Niğde’de 25-30 bin dekar alanda domates üretimi yapıldığını söyledi.
Baş, ‘‘Ülkemizde 40 bin ton kurutulmuş domates bunun karşılığı 600 bin ton yaş üretim yapılıyor. Ortalama en önemli ihraç kalemlerinden bir tanesi yüzde 90 üzerine ihracata gidiyor ve 100 milyon dolara yakın ihracat geliri var. İlimizde ise 250 bin tona yakın domates üretimi var. 25-30 bin dekar arasında üretim yapılıyor. Normalde hiçbir şey yetişmez denen sahada üreticimiz alın terini dökerek kıraç arazide yemyeşil domates üretimi yapıyor. Bundan sonraki süreçte domates Niğde’nin ön sıralarında olacak. Domates Üreticiler Birliği ya da Yaş meyve Sebze Üreticiler birliği kurmak. Doğru bir yönetimle birlik olarak üretim yaparak ilimize ve ülkemize katkı sağlanacak. Niğde bir tarım şehri kimliği tarımla belirlenen şehir’’ dedi.
6 ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Tesis Genel Müdürü Ahmet Bulşan ise açıklamasında şunları söyledi:
‘‘Kuru domates işinin merkez üssü Ege Bölgesi yıllardır taze sebze yolladık Egeye. Bundan sonra bu bölgede domates yetiştirerek kurutup iç piyasa ve dış piyasaya göndereceğiz. 500 dekar alanda kurutma yapıyoruz. 30 bin ton taze domates işleyeceğiz ve 2 bin ton kuru domates çıkaracağız. Ege Bölgesi haricinde İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Kadana ve Amerika’ya ihraç ediyoruz."
Tesis Operasyon Müdürü Mehmet Bulşan ise, "20 araçla yaklaşık 300 ton topluyoruz. Burada bölgede istihdama katkı sağlıyoruz. Yaklaşık toplam 500 işçi ile kurutmada 200 işçi çalıştırıyoruz’’ diye konuştu.
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