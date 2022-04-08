Niğde’de üniversitede silisyum kütük üretiliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde üretilen 6N saflıkta silisyum kütükler güneş enerji panellerinde kullanılacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 21 Şubat’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı laboratuvarda, dünya genelinde enerjinin kullanılması ve birbirine dönüştürülmesinin çok fazla önem arz ettiğini belirtti. Dünyadaki en büyük enerji kaynaklarından güneş enerjisini değerlendirmek için silisyum saflaştırması yaptıklarını ifade eden Uslu, "Silisyumun saflaştırılmasıyla ’ingut’ dediğimiz silisyum kütüğünü üretiyoruz. Bundan sonra ki süreçte yerli ve milli güneş hücrelerimizi, panelimizi yapacağız. Buradaki amacımız yerli ve milli olması. Tek taraflı güneş hücrelerinde yüzde 22, çift taraflılarda yüzde 23 verimliliğe ulaşmak istiyoruz. Şu anda da buna yaklaştık. Bu yapıdaki kütüğümüz tek kristal bir yapı. Üniversitemiz, Türkiye’de silisyum kütüğünü yapan tek kamu kurumu" dedi.

"Önemli bir Ar-Ge merkeziyiz"

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan ise laboratuvarda, projenin ilk aşaması olan 6N saflıkta n/p tipi silisyum kütükler üretim sisteminin kurulumunun tamamlandığını söyleyerek, projenin ikinci aşamasında ise silisyum kütüğünün güneş hücrelerinde kullanılabilmesi için ince şekilde dilimlenmesinin yapılacağına dikkat çeken Seyhan, bu kütüğün 180 mikron kalınlığında ince dilimler haline getireceklerini söyledi. Dilimlenen kısımlar üzerine kimyasal desenlendirme yapacaklarını dile getiren Seyhan, "Laboratuvarımızın diğer tarafında güneş hücresi dediğimiz yarı iletken aygıtları üretiyoruz. Güneş hücrelerinin bir araya getirilmesiyle de paneller oluşuyor. Esas güneş enerjisindeki teknoloji, aslında hücre ve bu kısımda. Bir sonraki aşamasında bunu planlıyoruz. Projemizin üçüncü aşamasında ise kumdan başlayarak saflaştırma yapacağız. Projeyi bitirdiğimizde silisyum değer zincirinin tamamının bir üniversitede, kamu kurumunda çalışıldığı bir merkez haline geleceğiz. Buradaki teknolojinin Türkiye’de olması bizim için çok önemli ve bir kamu kuruluşunda olması büyük önem arz ediyor. Merkezimiz sayesinde hammaddeyi buradan sağlamış olacağız, merkezimizde var olan güneş hücresi altyapısı ile de yüksek verimli güneş hücreleri üreteceğiz, daha sonra bunlar panellere dönüşecek. Önemli bir Ar-Ge merkeziyiz. Bölgedeki ve ülkedeki güneş hücresi üreten fabrikalarla ortak çalışmalar yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.