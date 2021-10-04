Niğde’de ilk kez beyaz lahana ihracatı

Türkiye’nin lahana üretim merkezlerinden Niğde’de beyaz lahana hasadı devam ediyor. Kalitesi ve verimiyle ünlenen lahana yurt dışı ihracatı Bosna Hersek’le başladı.

Lahana üretiminde öncü iller arasında yer alan Niğde’de bu sene 20 bin dekar alanda 140 bin ton rekolte bekleniyor. Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü’nün geçim kaynağı olan lahananın tanesi tarlada 4 liradan alıcı buluyor.

Niğde merkez ile Bor ve Ulukışla ilçelerinde ekim alanlarının yaygın olduğu beyaz lahananın verimi ve kalitesi bu sene üreticiyi sevindirirken ilk kez beyaz lahana ihracatı da gerçekleşti. Bosna Hersek’e 2 parti ihraç edilen beyaz lahana, yurt dışından talep edilen boyutlarda da üretilerek ihracat pazarının arttırılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte 900 çiftçinin lahana ürettiğini söyledi. Lahananın ihracatına yönelik çalışmaların olduğunu belirten Asım Baş, "İlimizin en önemli tarımsal üretimlerinden bir tanesi beyaz lahana üretiminde. İlimizde yaklaşık 20 bin dekarlık bir sahada 140 bin tona yakın üretimimiz var. Yaklaşık 900 çiftçimiz lahana üretimiyle iştigal ediyor ve 24 köy ve kasabamızda fakat içinde bulunduğumuz köyümüz lahanayla özdeşlemiş merkezi diyebiliriz. Bu yıl ilk defa sevindirici de bir hadisemiz oldu yurt dışına iki parti lahana ihracatı gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da üretim çeşitliliğini yurt dışının bu yıl ki tecrübemize istinaden veya beklentilerine uygun üretip ihracat alanlarını genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

Lahana üretimi yapan Kaynarca Köyü Muhtarı Ferit Başer ise "20 bin dönümde üretim yapıyoruz bu 280 bin tona tekabül ediyor kilo olduğu zaman. Köyümüzün geçim kaynağı lahana ekiyoruz, dikiyoruz Allah’ın izniyle ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Şuanda fiyatımız iyi Allah’ın izniyle daha da iyi olacak çünkü havalar soğudukça lahana satışı çoğalacaktır. Doktor olmasak da kendi yediğimize göre hazmı kolaylaştırır, cildi güzelleştirir, insanları zayıflatır suyu böyle de bir özelliği var. Sarması oluyor dolması oluyor çorbası olur çiğ çiğ de yenir tuzla, limonla. Herkese yemesini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.