Niğde’de 700 ton patates hasadı bekleniyor

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde’de bu yıl 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi beklendiğini söyledi.

Merkeze bağlı Konaklı beldesindeki hasat yapılan tarları ziyaret eden Başkan Kenar, verimin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi: “ Bu yıl Niğde’mizde 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 20 gibi artışımız var. İnşallah bu yıl patates sıkıntısı çekmeden kışı geçireceğiz. Geçtiğimiz yıllara göre verim bu sene biraz daha güzel. Doğal afet yaşamadı. Bu sene dekar bazında geçtiğimiz yıllara göre bir tona yakın fark var. Dekara 4-5 ton civarında ürün alıyoruz. Patates bugünlerde 4-5 lira arasında satılıyor." Patates çiftçisi Fethi Efe de, Konaklı beldesinde yaklaşık 100 dekarda ekim yaptığını bu sene patateste verimin ve fiyatın güzel olduğunu söyledi.

Yakup Abut da yaklaşık 100 dekarda patates ektiğini ifade ederek, "Çok şükür verimimiz iyi. 4-5 ton dekara verim alıyoruz. Geçmiş yıllara göre çok şükür iyi. Bu sene verim de iyi, fiyatlar da iyi. Bu sene çiftçinin yüzü güldü." diye konuştu.