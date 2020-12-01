Niğde Ziraat Odası Başkanından çağrı: "Patates yemeği menüsünü artırın"

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, hasat edilen patatesin yüzde 70’nin depolarda beklediğini, tüketilmesi için Sağlık ve Savunma Bakanlığının yemeklerde patatesin tüketiminin artırılmasını istedi.

Başkan Kenar, “Patatesin piyasada daha fazla tüketilmesi için kurum veya kuruluşların bu konuda çiftçimize el uzatmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha çok yemek çıkıyor. Belediyeler yardım paketlerinde patates dağıtması ya da yardım kuruluşlarının yardım paketlerinde patates dağıtmasını istiyoruz. Bu şekilde olursa çiftçilerimiz bir nebzede olsun hak ettiği değeri bulur diye düşüncemiz var” diye konuştu.

800 bin ton patatesin depolarda beklediğini söyleyen Kenar, “Niğde’de kışlık patatesin sökümü bitti. Depolarımıza koyduk. Bir kış boyu vatandaşlarımızın yemesi için sunacağız. Patatesin şu an hak ettiği değeri görmediğini görüyoruz. 800 bin tonu aşkın Niğde’miz patates üretti resmi rakamlara göre. Bir de resmi olmayan rakamlarla birlikte daha fazla üretim var. Pandemiden dolayı bu yıl patates çok fazla tüketilmedi. Bunun nedenlerinin başında yaklaşık ülkemize 40 milyona aşkın turist geliyordu. Bu yıl bu turistin gelmemesi nedeniyle yazlık patatesi piyasaya sunamadık. Bundan kışlık patatesimiz de etkilendi. Biz kışlık patatesin depoya koyduğumuz patatesin yarıdan çoğunu satmamız gerekiyordu. Ama şu anda ürettiğimiz patatesin yüzde 70’ini depolara koyduk. Satamadık elimizde kaldı demeyelim daha önümüzde süreçler var” ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimiz borçlarını ödemekte güçlük çekiyor”

Çiftçinin patatesi satamadığı için borçlarını ödeyemediğini belirten Kenar, “Tarım kredi ziraat bankası gibi ve diğer özel bankalara çiftçimizin borcu var. Devletimiz geçtiğimiz günlerde bir paket yayınladı. Bu pakette çiftçilerin borçlarının erteleneceği yada yapılandırılacağı gibi bir bekleyiş vardı. Bu da yapılmayınca zor duruma düştü. Bazı bölgelerde patates para etmiş olabilir ama bizim ilimizin ekonomi değeri patates olduğu için patates para etmeyince çiftçilerimiz borçlarını ödemekte şuanda güçlük çekiyor” dedi.

"70 kuruşa alıcı yok"

Patatesin depoda 70 kuruş ila 1 lira arasında alıcı bulduğuna dikkat çeken Veli Kenar, “Patates bölgemizde 70 kuruş ila 1 lira arasında gidiyor ama alıcı yok. 70 kuruşa alıcı yok. Ambarda 70 kuruş demek tarla piyasasının 40 kuruşu 50 kuruş demektir. Hak ettiği değeri bulması için tüketimi hızlandırmamız lazım. Üniversitelerin, okullar ve yurtların yemekhanelerinde patates tüketimi çok oluyordu. Pandemiden dolayı bu yerler de kapalı olunca patates tüketimi çok fazla değil” dedi.