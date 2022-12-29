Nevşehir’de kadınlar üretiyor, ülke kazanıyor

Nevşehir’de bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatif ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

2019 yılında 7 Anadolu kadınının bir araya gelerek Göreme beldesinde kurdukları Göreme Kadın Kooperatifi devletten aldıkları destek ile kurdukları mutfak sayesinde hem üretiyor, hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Kurdukları mutfakta el birliği ile yaptıkları yemekleri restoran bölümünde müşterilerine sunan kooperatif, ayrıca düğün ve cenaze gibi günlerde de toplu yemek hizmeti veriyor. Devletten aldıkları 150 bin liralık hibe desteği ile mutfak kurduklarını söyleyen Göreme Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Turgut; “Kooperatifimizi 2019 yılında 7 kadının katılımıyla kurduk. Daha sonra ortak sayımızı arttırdık. Araya pandemi sürecimizin girmesiyle birlikte ticari faaliyete başlamamız 2021 yılını buldu2021 yılında Haziran - Temmuz ayı itibariyle ticari faaliyetlerimize başladık. Bu aşamada ilk önce Ticaret Bakanlığı’ndan kadından kadın kooperatifleri için sağlamış olduğu destek programından 150 bin lira hibe aldık. Onunla birlikte kendi birikimlerimizi de katarak mutfağımızı kurduk. Mutfağın kasabada bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için öncelikle tercihlerimizi bu yönde kullandık. Kasabadaki sosyal faaliyetlerde, cenaze yemeklerinde, düğün yemeklerinde böyle bir mekân olmadığı için vatandaşın dışarıda yemek vermesi daha maliyetli olduğu için biz bu görevi üstlendik. Zaman zaman bu tür organizasyonlara destek veriyoruz. Daha sonra kasabada çalışan personellerin yanı sıra, inşaatlarda çalışan işçilere öğlenleri yemek servisine başladık. Öğle saatlerinde daha ekonomik olarak kişiler buradan yemek ihtiyaçlarını gideriyorlar. Burada çalışan kadınlarınız aile bütçelerine katkı sağlamaktalar. Bazı zamanlarda da diğer ortaklarımızdan takviye olarak gerekli çalışmalarımıza katılanlar oluyor. Mantı, yaprak sarma, içli köfte ve diğer ürünleri de yapıyoruz. Yakında da terminal içerisinde kafe benzeri bir yer açmaya çalışıyoruz. Mutfağımızda hazırlamış olduğumuz pasta, börek, benzeri ürünleri orada, çay - kahve eşliğinde bekleyen yolculara vereceğiz. Hem yolcuların ihtiyacı karşılanmış olacak, hem de ortaklarımıza bir gelir temin etmiş olacağız. Kadın çalıştığı zaman ülkenin kazandığına inanıyoruz. İnşallah hep birlikte kazanacağız” şeklinde konuştu. 2019 yılında ‘biz de varız’ sloganı ile yola çıktıklarını söyleyen Göreme Kadın Kooperatifi Müdürü Fatma Uğurluoğlu yaptığı açıklamada; “Göreme Kadın Kooperatifi Anadolu’nun kadınları olarak üretimde biz varız. Bölgemizdeki kadınlarımızın üretime katılarak kendilerini daha güvenli hissetmeleri, öz güvenlerini sağlamaları, ekonomik anlamda özgürlüklerini elde etmeleri adına çalışıyoruz. Amacımız öncelikle üretim sayesinde kadınlarımızın ailelerine, vatanlarına öncelikle de kendilerine yararlı öz güvenli bireyler olmalarını istiyoruz. Bu amaçla da aynı çatı altında buluştuk. Güçlü kadınlarla yola devam etmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Göreme Kadın Kooperatifi Anadolu’nun Kadınları üretimde biz de varız sloganıyla yola çıktık ve bu yolda biz de varız” şeklinde konuştu. Kadın olarak yola çıktıklarında birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Uğurluoğlu, bu zorlukların da üstesinden gelmeyi başardıklarını söyledi. Uğurluoğlu; "Tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da bir kadın olarak yola çıkmak kolay değildi. Çünkü ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Kooperatifin kuruluşundan itibaren her aşamada mutlaka bir erkek olmak zorunda gibiydi. Biz pek çok anlamda bunu algıyı yıkmakla mücadele ettik. Şu geldiğimiz noktada erkeklere ihtiyaç duymadan bütün işlemlerimizi yapabiliyoruz” dedi.

Kooperatife katılmadan önce ev hanımlığı yaptığını söyleyen Fatma Uğur, evde bulunan bütün kadınların üretime katkı sağlamaları gerektiğini söyledi. Uğur; “Tüm kadınlarımız evlerinden çıksınlar, üretsinler, çalışsınlar. Biz kadınlar çok yetenekliyiz. Kendinize güvenin ve kentinize cesaret verin. Ben bunu kadın kooperatifi sayesinde yaptım ve kazanmaya başladım. Bence tüm kadınları bunu yapabilir” ifadelerini kullandı.