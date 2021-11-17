NetWork N-Tech koleksiyonuyla fonksiyonel tasarımlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - NetWork N-Tech koleksiyonuyla stil sahibi erkeklere birbirinden fonksiyonel tasarımlar sunarken, kalite ve konforu sportif bir stil çizgisinde bir araya getirdi.



NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, yeni dünya modasının ve gelişen teknolojinin etkisiyle yarattığı N-Tech koleksiyonunda smart-casual parçaları özgün dokunuşlarla yeniden yorumlandı.



Şık, sportif, dayanıklı ve akıllı tasarımların yer aldığı seçkinin, Sonbahar/Kış 2021-22 sezonunda stil sahibi erkeklerin seçimlerinde belirleyici rol oynaması hedeflendi.



Konfor ve kalitenin birleştiği ceketler, puffer montlar, baskılı tişörtler, sweatshirt’ler ile eşofman ve triko pantolon-ceket takımlarının her biri, kumaşlarından işlevsel özelliklerine kadar her detayıyla aktif yaşamına değer katmayı amaçlıyor.



Nefes alabilen kumaşları ve fonksiyonel tasarım ögeleriyle öne çıkan modeller, su geçirmez fermuarları ve uyarlanabilir performans giyim özellikleriyle farklılaşıyor.



N-Tech tasarımları ve daha fazlasına Network.com.tr ve NetWork mağazalarından ulaşılabiliyor.

