Netflix'ten rekor! Üye sayısını ikiye katladı; 3 ayda 16 milyon yeni kullanıcı

Corona virüs salgını ile mücadelede en önemli çözüm hiç şüphesiz evde kalmak. Ancak evde kalmak da beraberinde bazı sıkıntıları getiriyor ve bunların başında zamanı nasıl geçireceğimiz ile ilgili alternatifler aramak yatıyor. Dijital yayıncılık platformları, bu kapsamda kayda değer alternatifler diyebiliriz. Zira Netflix'in globalde kazandığı son üç aylık yeni kullanıcı sayısı da bunun aksini söylemiyor.

Dünyanın en popüler dijital yayıncılık platformu Netflix, yılın ilk üç ayında toplam 16 milyon yeni kullanıcı kazandı. Bu yeni kazanım, Netflix'in pandemi döneminde dünyanın en önemli hizmetlerinden biri haline gelmesine yardımcı oldu diyebiliriz. Netflix, COVID-19 salgını bu denli etkili olmaya başlamadan çok önce ocak ayında, gelecek döneme ilişkin çeşitli tahminler yapmıştı. Ancak şirketin ilk üç aylık büyümesi bu tahminlerin 2 katından da fazla olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle Netflix'in 13 yıllık tarihindeki en büyük üç aylık kazanca sahip olduğunu da hatırlatalım.

Dünya genelinde 183 milyon abone

Şirket, mart ayını dünya genelinde yaklaşık 183 milyon abone ile kapattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 daha fazla. İlk çeyrekte geçen yıla göre neredeyse üç katına çıkarak 709 milyon dolar kazandı. Ancak Netflix, yatırımcıları bunun sınırlı bir yükseliş olacağı konusunda uyardı. Şirket, evde kalma kısıtlamaları gevşetildikten sonra abone büyümesinin karantina öncesi seviyelere düşmesi beklediklerini açıkladı.

Netflix hisselerinde yüzde 31'lik artış

Şirketin hisseleri, daha geniş pazardaki düşüşlerin aksine, son zamanlarda yeni zirvelere ulaştı. Yılın başından bu yana Netflix'in hisseleri yüzde 31 arttı. Kısacası Netflix, globalde ekonominin kötüye gittiği bu dönemde kazanç sağlayabilen yegane şirketlerden biri oldu. eMarketer analisti Eric Haggstrom da Netflix'in COVID-19'dan en az etkilenen medya şirketi olmaya devam edeceğini söyledi.

Bu dönemde sinema salonlarının, spor salonlarının, restoranların, barların ve diğer eğlence mekanlarının kapanması da bireysel olarak da eğlenceye ayrılan paranın Netflix vb. platformlara aktarılmasına yardımcı oldu.