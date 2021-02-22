NetEkstre, çalıştığı firma sayısını yüzde 330 büyüttü!

Türkiye’de ve dünyada açık bankacılık çözümlerine ilgi artmaya devam ediyor. Şimdilik sadece ticari banka müşterilerine sunulan ve kanunlarda yapılan son güncellemelerle birlikte çerçevesi netleşen açık bankacılık uygulamaları sektöründe en güçlü şirketlerin başında gelen NetEkstre, 2020 yılı verilerini açıkladı.

Eçözüm Bilgi Teknolojileri’nin açık bankacılık ürünü olan ve işletmelerin farklı bankalardaki hesap bilgilerini tek bir platformda bir araya getiren NetEkstre, 2020 yılında hizmet verdiği firma sayısını yüzde 330’luk artışla 1.000’in üzerine, sisteme entegre edilen banka sayısını da 28’e taşıdı. NetEkstre ve sektörün 2020 yılı performansını değerlendiren Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, dijital bankacılık ve şirketlerin finansal yönetim süreçlerini yeniden tanımlayan açık bankacılık ürünlerinin büyüme performansının 2020 yılında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceğini belirtti.

NetEkstre'yi tercih eden şirketlerin faaliyet gösterdiği sektör sayısının 28 olduğunu belirten Refik Sarıtepe, sektörler arasında Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan tekstil, otomotiv, mobilya gibi sektörler başta olmak üzere sağlık, hizmet ve elektrik gibi sektörlerin de yer aldığını belirtti. Finansal hayatı kolaylaştıran açık bankacılık uygulamalarının birçok sektörden önemli şirketlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Sarıtepe, “NetEkstre kullanan şirketlerin sektör sayısındaki bu dağılım ve çeşitlilik, ürünümüzün birçok farklı alana hitap ettiğine ve pandemi döneminde uzaktan iş yönetmeye olan ihtiyaçla birlikte şirketlerin dijitalleşme çabasına işaret ediyor" şeklinde konuştu.

“NetEkstre, 15 farklı ERP uygulamasıyla entegre edilebiliyor”

Açık bankacılık teknolojilerinin banka müşterilerine sunduğu avantajların ve ihtiyaçlara verdiği yanıtların anlaşılmasıyla birlikte bu hizmeti alan şirketlerin sayısının daha da artacağına işaret eden Refik Sarıtepe, “Farklı bankalarda gerçekleştirilen bankacılık hizmetlerini tek bir platform üzerinden görüntüleyebilme ve yönetebilme yeteneğinin yanı sıra dijital yönetim araçlarıyla entegrasyon, hizmetlerimizin kalitesini artıran bir unsur olarak karşımızda duruyor. NetEkstre olarak 2020 yılında şirketlerin bankacılık işlemlerini entegre edebileceği ERP uygulaması adedini 15’e çıkardık. Bu rakam, firmaların banka işlemlerinin çıktılarını ihtiyaç duyabileceği her alanda hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmesine olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Artan ilgiyi pandemi ile açıklamak sektöre haksızlık olur”

Türkiye’de ve dünyada dijitalleşmenin hızlanmasında pandemi etkisinin yadsınamaz olduğunu dile getiren Sarıtepe, “Açık bankacılık ürünlerine artan ilgiyi sadece pandemi süreciyle açıklamak haksızlık olur. 2000’li yılların başında Avrupa’da başlayan Açık Bankacılık serüveni 2015 yılında Avrupa Birliği parlamentosunda kabulü sonrası Avrupa bilirliği ve İngiltere’de hayata geçirilen “PSD2” yani Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği ikinci versiyonu ile net olarak regülasyonlara girmiş oldu. Avrupa Birliği ve İngiltere de başlayan Açık bankacılık rüzgarı hızla Dünyada yayılmaya başladı. Ülkemizde de “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu”nda 2019 yılının kasım ayında yapılan değişikliklerle yasal bir zemine taşınmış oldu. Aradan geçen bu süre içerisinde fintech’ler başta olmak üzere birçok oyuncu sektöre dahil oldu ve sektörümüze katılan oyuncu sayısı hızla yükseliyor. Gerek sektör olarak gerekse “Eçözüm” olarak yaptığımız çalışmaların ve yatırımların meyvesini topladığımız bir dönem geçiriyoruz” dedi.

Sarıtepe: Lisanslama sürecine hazırız

Türkiye’de açık bankacılık sektörünün artık emekleme aşamasını geride bıraktığını ifade eden Sarıtepe, 2021 yılını ve önümüzdeki yılları sektörün koşmaya başlayacağı dönemler olarak tanımladı. Yasal mevzuatlardaki eksikliklerin hızla giderildiğine değinen EÇözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe şöyle devam etti:

“2019 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni 6493 Sayılı Kanun’da sektörün ihtiyaç duyduğu ek düzenlemeler bir bir hayata geçirildi. Teknolojik altyapıya ve uygulamalara güveni bir kat daha artıracak olan lisanslama sürecine ilişkin kurallar ve standartlar üzerinde çalışılıyor. Çok yakın zamanda T.C. Merkez Bankası tarafından çıkartılacak ikincil düzenlemelerle lisanslama süreci başlayacak. Bu süreçle birlikte artık yetkilendirilmiş, lisanslı Fintech’ler Açık bankacılık hizmetleri verebilecek. Uzun yıllardır online tahsilat alanında faaliyet gösteren ve 1.800’den fazla ana firma ile 400 binin üzerinde bayiye hizmet sunan Eçözüm olarak, NetEkstre ve diğer tüm açık bankacılık ürünlerinde lisanslama için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve geliştirmeler sayesinde ilgili kanunlarda gerekli düzenlemelerin resmileşmesiyle birlikte lisanslama sürecini başarıyla tamamlayabileceğiz.”

Finansal süreçlerin dijitalleşmesi için yeni ürünler gelmeye devam ediyor

Son yıllarda yoğun ilgi gören NetEkstre ve NeTahsilat gibi "Açık Bankacılık" ürünleriyle firmaların finansal süreçlerine dijital çözümler sunan Eçözüm, 2020 yılında “PosRapor” ve “E-Dbs” uygulamalarını da hayata geçirdi. PosRapor, şirketlerin farklı bankalardaki POS'ları ve POS'lara bağlı hesap hareketlerini tek bir ekrandan takip edebilmesini sağlarken; doğrudan borçlandırma yönetim sistemi olan E-Dbs ise firmaların bayileri ile farklı bankalar üzerinden yürüttükleri DBS* süreçlerini tek bir noktadan kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilmelerini sağlıyor.

* Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yaygın bayi ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı gerçekleştirdikleri bayi ve distribütörlerden olan alacaklarının, bayi lehine tahsis edilen kredi limiti kadar garanti kapsamına alınması ve otomatik olarak bayi hesaplarından ana firma hesabına transfer edilmesini sağlayan otomatik tahsilat sistemidir.