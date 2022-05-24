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Net UYP açığı Mart ayında geriledi

Net UYP açığı 2021 yıl sonunda 228,8 milyar dolar iken 2022 Mart sonunda eksi 227,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi 24.05.2022, 10:22
Net UYP açığı Mart ayında geriledi

Net UYP açığı 2021 yıl sonunda 228,8 milyar dolar iken 2022 Mart sonunda eksi 227,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, 2022 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında azalışla 286,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,7 oranında azalışla 514 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 228,8 milyar dolar iken 2022 Mart sonunda eksi 227,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında azalışla 105,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalışla 121,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,4 oranında artışla 54,3 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,1 oranında azalışla 107,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 5,2 oranında azalışla 91,0 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında azalışla 18,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 31,1 oranında azalışla 2,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,7 azalışla 43,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında artarak 315,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 3 oranında artarak 35,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 21,7 oranında artarak 11,8 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,4 oranında azalarak 65,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında artarak 97,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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