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Net UYP açığı 230,2 milyar dolara geriledi

Net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 384,8 milyar dolar iken 2021 Aralık sonunda eksi 230,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi 18.02.2022, 10:13
Net UYP açığı 230,2 milyar dolara geriledi

Net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 384,8 milyar dolar iken 2021 Aralık sonunda eksi 230,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Aralık ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, 2021 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 16,6 oranında artışla 298,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 17,5 oranında azalışla 528,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 384,8 milyar dolar iken 2021 Aralık sonunda eksi 230,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 19,2 oranında artışla 111,2 milyar Dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 16,4 oranında artışla 126,1 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 21,5 oranında artışla 50,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 47,0 oranında azalışla 122,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 15,1 oranında azalışla 96 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 36,8 oranında azalışla 18,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 46,9 oranında azalışla 3,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,8 azalışla 45,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artarak 310,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında artarak 34,7 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 38,3 oranında azalarak 9,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,5 oranında azalarak 66,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1 oranında artarak 96,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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