Net UYP açığı 220,4 milyar dolara geriledi

Net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 384,9 milyar dolar iken 2021 Kasım sonunda eksi 220,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Kasım ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, 2021 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 20,3 oranında artışla 307,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 17,6 oranında azalışla 527,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 384,9 milyar dolar iken 2021 Kasım sonunda eksi 220,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 34,6 oranında artışla 125,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,7 oranında artışla 122,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14,4 oranında artışla 47,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 47,5 oranında azalışla 120,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında azalışla 99 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,8 oranında azalışla 19,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 39,2 oranında azalışla 4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,5 azalışla 45,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 308,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,7 oranında artarak 34,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 32,4 oranında azalarak 10,6 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,3 oranında azalarak 67,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 oranında azalarak 96,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.