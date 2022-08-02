Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı mayıs ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini paylaştı. Mayıs 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Nisan 2022 verilerine göre varlıklar 2 milyar 539 milyon dolar artarken, yükümlülükler 647 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 105 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 893 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları 767 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 186 milyon dolar ve 83 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 539 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 777 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 850 milyon dolar ve 574 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 647 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2022 dönemine göre 299 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 76 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 722 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 702 milyon dolar arttı.

Mayıs 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 145 milyar 520 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 61 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşerek Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 436 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde oldu.