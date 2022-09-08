Neova Katılım Sigorta, büyümeye devam ediyor!

Sigorta sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Neova Katılım Sigorta, hızlı büyümesini 2022 yılına da taşıdı. 2022 yılının ilk 7 aylık bölümünde Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre sektörün üzerinde büyüme gösteren Neova Katılım Sigorta, 2022 Temmuz ayı sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla prim üretimini %105,7 büyütmeyi başardı ve 2,62 milyar TL'lik prim üretimi gerçekleştirdi. Şirket aynı zamanda kasko ve oto dışı branşta sektörün üzerinde bir büyüme yakalamayı başardı.

Neova Katılım Sigorta, acenteleri ile büyümeye devam ediyor

Bu oranla sektörün de üzerinde bir büyümeye imza atan Neova Katılım Sigorta, ayrıca acente sayısını da önemli oranda artırmayı başardı. 2021 Temmuz ayı sonunda 2496 acenteye sahip olan Neova Katılım Sigorta, 2022 Temmuz ayı sonuna kadar 339 acente ile daha iş birliği gerçekleştirerek, toplam 2835 acente sayısına ulaştı. Buna ek olarak Neova Katılım Sigorta’nın prim üretiminde acentelerin payı 2022 Temmuz sonu verilerine göre %71,2 olurken, sektörde bu oran %52,3 oldu.

Neciboğlu: “Bu büyük ailenin birer ferdi olarak gördüğümüz acentelerimizle birlikte büyüyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, şunları söyledi:

“Neova Katılım Sigorta olarak, 2025 stratejimiz doğrultusunda hızla büyümeye devam ediyoruz. 2022 Temmuz ayı itibari ile sektörün üzerinde bir büyüme kaydederken bu büyümenin kaynağı olan acentelerimizin sayısını da hızla artırıyoruz. 2021 Temmuz ayında 2496 olan acente sayımızı, bir yılda 339 artırarak 2835 acenteye ulaştık. 3 bine yakın acentemiz ile tüm Türkiye genelinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Acenteler bizim en önemli iş ortaklarımız ve 2025 büyüme stratejimizin tam merkezinde yer alıyorlar. Neova Katılım Sigorta olarak üretimimizin %70’ten fazlasını acentelerimiz aracılığı ile sağlıyoruz. Bu büyük ailenin birer ferdi olarak gördüğümüz acentelerimizle birlikte büyüyoruz. Bu nedenle acentelerimizin ve dolayısıyla müşterilerimizin işlerini daha da kolaylaştıracak teknolojik çözümler geliştiriyoruz. Son olarak geliştirdiğimiz Neova Acente uygulaması ile acentelerimize kolaylıklar sağladık. Neova Katılım Sigorta olarak, bu gibi teknolojik çözümleri hem acentelerimiz hem de müşterilerimiz için geliştirmeye devam edeceğiz.”

“Acentelerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz”

Acenteler ile güçlü iletişime ve yakın iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Neciboğlu, “Bu doğrultuda Eylül ayı boyunca Türkiye genelinde tüm acentelerimizi buluşturacak bölgesel kahvaltı organizasyonları yapmayı planlıyoruz. İlki 9 Eylül’de İstanbul Avrupa yakasında gerçekleştireceğimiz organizasyona tüm acentelerimiz davetlidir. Bu organizasyonlar ile acentelerimizle birebir tanışma imkânı ve fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyoruz” dedi.