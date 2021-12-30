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Nef'ten markalı arsada yeni yıl kampanyası

- Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Eskişehir ve Hirfanlı'da Nef Arsa projelerini devreye alan şirket, yarın akşam duyurulacak özel bir kampanya ile 2022'nin ilk Nef Arsa fırsatını açıklayacak- Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:- "Nef Arsa projesiyle herkese, ulaşılabilir fiyatlarla projeli bir arsaya sahip olma fırsatı sunuyoruz"

Ekonomi 30.12.2021, 11:32
Nef'ten markalı arsada yeni yıl kampanyası

İSTANBUL (AA) - Nef, yatırımcılara markalı arsaya sahip olma fırsatı sunan Nef Arsa ile 2022'de yeni fırsatlar sunacak.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul yatırımcılarına markalı arsaya sahip olma imkanı sunan şirket, Nef Arsa ile yeni yılın ilk fırsatını sunmak için harekete geçti.

Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Eskişehir ve Hirfanlı'da Nef Arsa projelerini devreye alan şirket, yarın akşam duyurulacak özel bir kampanya ile 2022'nin ilk Nef Arsa fırsatını açıklayacak. 9 Ocak'a kadar geçerli olacak kampanyaya, 3907'ye NEFARSA yazıp boşluk bıraktıktan sonra ad ve soyad belirtilerek SMS ile katılmak mümkün olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yatırımcıyı markalı arsa ile tanıştırdıkları Nef Arsa projesiyle herkese, ulaşılabilir fiyatlarla projeli bir arsaya sahip olma fırsatı sunduklarını belirtti.

Timur, "Arsa ile ilgili iki önemli bakışımız var. İlki arsayı sadece imkanı olan değil, herkes alabilmeli diye düşünüyoruz. İkincisi arsayı al, beklet değerlenirse kazanırsın yaklaşımına artı bir değer daha ekliyoruz. Nitekim Nef Arsa'yı tercih edenler, arsaların proje tiplerine göre kira getirisi dahi alabilecekleri seçeneklere sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Nef, 2022'de farklı ülkelere açılacak"

Erden Timur, son 6 ayda Nef Çekmeköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Yalıkavak projelerini teslim etiklerini aktararak, 2022'deki önemli odak alanlarından birinin de ülke sınırlarının dışında büyümek olduğunu bildirdi.

Bugüne kadar Türkiye'de ve yurt dışında 42 proje ürettiklerini belirten Timur, şunları kaydetti:

"Bu ivme 2022'de de devam edecek. Türkiye'deki projelerimiz devam ederken bir yandan da globaldeki yolculuğumuzu farklı farklı ülkelerde devam ettireceğiz. New York, Londra ve Almatı'da (Kazakistan) inşaatı devam eden ya da tamamladığımız projeler var. Şu anda da Londra, Berlin, Miami, Los Angeles, San Francisco, Montreal, Toronto, Dubai, Moskova, Bakü gibi şehirlerde planlama aşamasında çalışmalarımız var. Bunların hayata geçmesiyle uluslararası bir marka olma konusunda önemli bir adım atmış olacağız."

- 2 bin lira taksitle arsa sahibi olmak mümkün

Gayrimenkul yatırımcıları Nef Arsa aracılığıyla Türkiye'de ilk kez uluslararası bağımsız denetleme şirketlerince değerlemesi denetlenmiş, tapusu hemen teslim, altyapısı hazır, imar planlı ve sosyal alanlarına dek projelendirilmiş arsalara ayda 2 bin TL taksitle sahip olabiliyor.

Altyapısı planlı ve uzmanlarca hazırlanan bir master plan sayesinde yerleri belirlenmiş, yaşamın nasıl olacağı tasarlanmış Nef Arsa projeleri; ortak alanlar ve ortak sosyal kullanım alanlarının bulunduğu fold üniteleri sayesinde değer kazanırken, hem yaşanabilecek hem de gelir getirecek bir yatırım haline dönüşüyor.

Projelerin Nef tarafından yapılacağı bölgelerde, arsasını dilediği zaman satmak isteyenler için ikinci el satış desteği de sunuluyor.

#Nef Arsa
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