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Neden Tunceli’de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti

TUNCELİ’DE BÜLENT AÇIKGÖZ İSİMLİ GİRİŞİMCİ TARAFINDAN KENTTE İLK KEZ DEVASA BİR ALANDA AY ÇEKİRDEĞİ VE KABAK ÇEKİRDEĞİ EKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BİN DEKARLIK ALANDA EKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN HASADIN ARDINDAN İÇ PİYASAYA SÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR.

Ekonomi 27.08.2020, 12:08
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Neden Tunceli’de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti

Tunceli’de bir girişimci kentte ilk kez devasa bir alanda ay çekirdeği ve kabak ekimi gerçekleştirdi. Bin dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen ürünlerin hasadın ardından iç piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Girişimci Bülent Açıkgöz, Mazgirt İlçesi’ne bağlı Akpazar Ovası’nda 500 dekarlık alanda ay çekirdeği, 500 dekarlık alanda ise, kabak çekirdeği ekimi gerçekleştirdi. Hasat mevsimi yaklaşırken, Akpazar Ovası rengarenk bir görünüme büründü. Ay çiçeğinden yaklaşık 300 ton, kabak çekirdeğinden ise, 70 ile 80 ton civarında ürün beklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl güneşte kurutulmuş domates üretimi yaptıklarını belirten Bülent Açıkgöz, “Bu yıl da pandemiden dolayı işçi sıkıntısı olduğu için ay çekirdeği ve kabak çekirdeği üretimi yapmaya karar verdik. Gördüğünüz üzere çok güzel sonuçlar aldık. Ay çekirdekleri daha önce Çin’den ithal edilen bir üründü. Ben düşündüm bu ürün neden burada olmasın. Tohumunu getirip bölgemizde ektik. Çok kaliteli bir ürün çıkmak üzere. Bununla beraber kabak çekirdeği de ektik. Kabak çekirdeği denince akla Nevşehir geliyor. Biz bu tabuyu yıkmak istedik. Bölgede farklı alternatif ürünlerin de olduğunu ispatlamak amacıyla bu üretime girdik. Sonuçlar çok güzel. İstiyoruz ki vatandaş eksin” dedi.

Ürünlere şimdiden büyük talep var

Bin dekarlık bir alanda ekim yaptıklarını belirten Bülent Açıkgöz, “500 dekarlık alanda kabak, 500 dekarlık alanda da ay çekirdeği ektik. Ay çekirdeğinden 250 ile 300 ton, kabak çekirdeğinden ise 70-80 ton ürün bekliyoruz. Bu ürünleri yurt içindeki büyük firmaların yanı sıra kendi firmamız üzerinden de paketleyip iç piyasaya satmayı düşünüyoruz. Ürünlerimiz çok kaliteli. Şimdiden çok büyük talep var” diye konuştu.

Çiftçiye ürettikleri ürünün miktarına bakmadan alım garantisi verdiklerini kaydeden Açıkgöz, “Ayrıca sertifikalı tohum üretimi yapıyorum. İstanbul’da üretilen bir ürün Tunceli’ye geliyor. Tunceli’deki bir ürün neden İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e gitmesin diyordu. Ben bu yıl Kırşehir, Konya, Kayseri, Nevşehir yörelerine sertifikalı tohum sattım. Çünkü bölgemizde çok kaliteli üretim oldu. Burada özellikle desteklerinden ötürü Tunceli Valiliği’ne, Tarım İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Kırsal Kalkınma Yatırımları programıyla yüzde 50 hibe desteği sayesinde sertifikalı tohum tesisi kurduk. Bu tesiste ürettiğimiz ürünleri Konya’ya, Kayseri’ye, Ankara’ya kadar gönderiyoruz. Yapılan yatırımlarla şu anda yaklaşık 60 kişiyi istihdam ediyorum. Yine 60 kadar tarım işçisini de her yıl istihdam ediyorum. İnşallah daha da devamı gelecek”ifadelerini kullandı.

Özveri ve emek vermek lazım

Üretim konusunda emek ve özverinin önemli olduğunu Halk Ozanı Aşık Veysel’in dizeleriyle dile getiren Açıkgöz, “Değerli halk ozanımız Aşık Veysel’in çok güzel bir sözü var, ’Benim sadık yârim kara topraktır’ diye. Kazmayla da vuruyorsun, çapayla da vuruyorsun o sana gül veriyor. Üretimi arttıralım, herkes çalışsın. Üretelim. Ülkemiz ithal eden değil ihraç eden bir ülke olsun. Topraklarımız, havamız, doğamız pırıl pırıl. Birazcık özveri ve emek gerekiyor. Bunu da yapmamız lazım”diyerek sözlerini tamamladı.

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