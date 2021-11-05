Necmettin Erbakan'ın memura verdiği yüzde 50 zammı nasıl açıkladığını hatırlayalım...

Bir toplu sözleşme görüşmesi:



Sendikalar: "Sayın başbakan, biz 6 aylık %20 değil % 30 zam istiyoruz"



Başbakan Erbakan: "Öyle mi? Oysa bizim teklifimiz %50 zam vermek olacak idi"



Pazarlığa alışmış olan sendika temsilcileri söylediklerinin çok üstünde bir teklif gelince şaşırırlar ve derler ki, "Sayın Başbakan biz bu teklifi arkadaşlarla aramızda bir düşünelim."



Sonuç olarak o dönemde verilen söz tutulmuş, yüzde 50'lik zam verilmiş ve bütçe zerre açık vermemişti.

İşte Türkiye böyle günlerden de geçti. Şimdi ise memur sendikaları bile fazla istemeye korkuyor, iş veren heyeti de %1 daha fazla verirsem bütçeye ne yük getiririn derdinde.

Ekonomik şartların zor olduğu günümüzde ise asgari ücretin ne kadar zamlanacağı konuşuluyor. Hemen her gün farklı bir rakam ortaya atılıyor.

Bakanlıklardan peş peşe açıklamalar...

Bakan Elvan asgari ücret konusunda hangi mesajı vermişti?

Perşembe günü konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Elvan, Türkiye'nin 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu. Bakan Elvan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" demişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge konusu ile ilgili olarak da bakanlık bünyesinde çalışmaların başladığını belirtirken, "Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." dedi.

Asgari ücret son 20 yılda hangi ülkede ne kadar arttı?

Avrupa'da gelişen ekonomiler arasında son 20 yılda euro cinsinden en fazla asgari ücret artışı yaşanan ülke Romanya oldu. Son sırada ise Yunanistan yer alıyor. Türkiye ise Yunanistan'ın ardından euro cinsinden en az asgari ücret artışı yaşanan ikinci ülke konumunda.

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari ücret zammında

Asgari Ücret konusunda araştırmalar hız kazandı. Kasım ayına girilmesi ile birlikte 2022 yılında uygulanacak olan Asgari ücretin ne kadar olacağı ne kadarlık bir zam yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantılara çevrildi.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazanacak. İlk toplantının Aralık başında gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2022 yılı içerisinde uygulanacak olan yeni asgari ücrete yapılacak olan zam oranı beklentilere göre % 35 ve % 40 arasında olması beklenirken son 45 yılın en yüksek zammının yapılması bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan bir habere göre yıl sonu enflasyonunun % 16 oranında çıkacağı tahmin edilirken bu rakamdan yola çıkıldığında asgari ücrete yapılacak zam oranının enflasyon tutarının 5-6 puan üzerinde olması bekleniyor. Bu durumda Asgari ücrete % 22 oranında bir zam yapılması beklenirken brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz."

PEKİ MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.