Ne olacak bu doların hali
Dünya borsaları yükselişine mola vermeden devam ediyor. Ancak ABD ekonomisinde yavaşlama işaretleri gelmeye başladı. Salgına karşı alınan önlemlerle zayıflayan istihdam piyasası iç dinamiklerin ekonomiyi taşıyamadığını gösteriyor. Ek Mali Paketin Noel öncesi çıkartılacağı beklentisi piyasaların zayıf verilere tepki vermemesini sağlıyor. Ancak teknoloji ve defansif hisseler yeniden değer ve döngüsel hisseleri yenmeye başladı.
|Dünya borsaları yükselişine mola vermeden devam ediyor. Ancak ABD ekonomisinde yavaşlama işaretleri gelmeye başladı. Salgına karşı alınan önlemlerle zayıflayan istihdam piyasası iç dinamiklerin ekonomiyi taşıyamadığını gösteriyor. Ek Mali Paketin Noel öncesi çıkartılacağı beklentisi piyasaların zayıf verilere tepki vermemesini sağlıyor. Ancak teknoloji ve defansif hisseler yeniden değer ve döngüsel hisseleri yenmeye başladı.
Türkiye varlıkları kısa bir aradan sonra yeniden dünyayı yenmeye başladı. Hisse, CDS, kur, eurotahvil, yerel tahvil dışında tüm piyasalarda güçlü bir seyir görülüyor. MSCI Türkiye %1,9 yükselişle Güney Afrika’nın ardından en çok kazandıran gelişmekte olan ülke endeksi oldu. Piyasa fiyatlamaları PPK öncesi pozisyon alınmasından kaynaklanıyor diyemiyoruz. Dolar küresel olarak değer kaybediyor. Gelişmekte olan ülke paraları dolara karşı güçlü bir seyir izliyor. Türk lirası dün en iyi ikinci gelişmekte olan para birimiydi.
ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. Hızlı yükseliş sonrası sene sonu dolayısıyla düşük hacimli bir konsolidasyon dönemi görebiliriz. Bankalar ile döviz kuru arasındaki ilişkinin kopması endeksteki yükselişin devamını zorlaştırıyor. Hisse bazında Avrupa Birliği’nin demir-çelik ürünlerine gümrük vergisi konacak haberi öne çıkıyor. Resmi bir açıklama olmasa da, Erdemir ve İsdemir hisselerinde sınırlı negatif tepki öngörüyoruz.
|Haberler & Makro Ekonomi
|Avrupa Komistonu bazı Türk çelik ürünlerinin ithalatına anti-damping vergisi uygulayacak
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Çelik üreticisi Çolakoğlu’nun S&P Global Platts’a verdiği demece göre, Avrupa Komisyonu, bazı Türk çelik ürünlerinin ithalatına %4,6-7,8 oranında anti-damping vergisi uygulayacak. Avrupa Komisyonu, Eurofer’in talebi üzerine Mayıs ayı ortasında Türkiye’ye sıcak haddelenmiş ürünlerin (HRC) ithalatına yönelik anti-damping soruşturması başlatmıştı. Avrupa Komisyonu’nun karar metnine göre Erdemir ve İsdemir %5,4 vergi oranına tabi gözüküyor. Karar metninde belirtilmeyen tüm şirketler ise geçici %7,6 gümrük vergisine tabi olacak. Avrupa Komisyonu, Kasım ayında anti-damping soruşturması kapsamında 13 Kasım’dan itibaren tüm sıcak haddelenmiş çelik ithalatının kayıt altına alınmasına karar vermişti. Bu bağlamda vergilendirme bu tarihe kadar geriye dönük şekilde de uygulanabilir. AB, Türkiye’nin ana HRC ihracat pazarı olmayı sürdürüyor. Ek vergilendirme, Türk üreticilerin ihracatını kısıtlayabilir.?
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