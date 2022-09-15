Navlun fiyatları geriliyor

Deniz ticaret yollarındaki navlun fiyatları küresel tedarik zinciri sorunlarının azalmasıyla düşmeye devam ediyor. Küresel ticaretin öncü göstergelerinden olan Baltık Kuru Yük Endeksi Ağustos ayında 965 seviyesine kadar geriledi. Endeks bugün itibarıyla bin 600 seviyesinde bulunuyor.

Küresel ekonominin öncü göstergelerinden Baltık Kuru Yük Endeksi yüksek enflasyonun tüketici talebini düşürmesinin ve küresel tedarik zinciri sorunlarının gevşemesiyle geriledi. Navlun piyasasındaki taşımacılık ücretlerinin göstergesi olarak bilinen Baltık Kuru Yük Endeksi geçtiğimiz Ekim ayı başında 5 bin 650 puan ile 2008’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından düşüşe geçti.

Ağustos ayında 965 puana kadar gerileyen endeks, geride bıraktığımız hafta bin 213 puan olurken bugün itibarıyla bin 600 seviyesinde bulunuyor.

Çinden kontenyer maliyeti yarı oranda azaldı

Çin’den ABD’nin Batı Kıyıları’na konteyner maliyeti, Ocak 2022’ye göre yüzde 50 düşerek 4 bin dolar, Asya’dan Avrupa’ya gönderilen bir konteynerin maliyeti de yüzde 50’den fazla gerileyerek 8 bin dolar seviyesine indi.