Naturelgaz’ın halka arzına SPK’dan onay geldi

Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerçekleştirdiği son toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz, 8,50 TL fiyatla 25-26 Mart tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilecek.

Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz 2021 yılının ilk halka arz edilen enerji şirketi oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz, 8,50 TL fiyatla 25-26 Mart tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilecek.

EPDK raporlarına ve Şirket tahminlerine göre, 2020 yılsonu itibarıyla satış hacmi bakımından Türkiye taşımalı doğal gaz sektörünün lideri olan Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindiri, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye’deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve Oto CNG istasyonu ağına sahip. Buna ek olarak, Socar Turkey LNG Satış A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 adet LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını tamamladı. Hem tesis ve istasyon altyapısı hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğal gaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirdi. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörüyor.

‘Yeni yatırımlarla liderliğimizi pekiştireceğiz’

Halka arzın Naturelgaz’ın hedeflerine büyük katkı yapacağını anlatan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Başarılı bir şirketiz. Özellikle CNG’de Türkiye’de satış hacmi bakımından lideriz ve Avrupa’nın tek noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız. Halka arzdan elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve Oto CNG tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stoklama ve taşıma ekipmanları alımlarının finansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG istasyon sayısını artırmayı ve Kuyu CNG operasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Yine bu gelirler ile inorganik büyüme fırsatlarını ve işletme giderlerini finanse etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını 19 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.naturelgaz.com), Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.vakifyatirim.com.tr) ve Global Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.global.com.tr) web sitelerinde yayımlanmış olan Şirket ve halka arzla ilgili bilgileri içeren İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.