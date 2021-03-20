banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?
Ali Sunal'dan kötü haber...
Ali Sunal'dan kötü haber...
Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin
Gezi Parkı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi
Gezi Parkı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi

Naturelgaz’ın halka arzına SPK’dan onay geldi

Ekonomi 20.03.2021, 16:41
2
Naturelgaz’ın halka arzına SPK’dan onay geldi

Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerçekleştirdiği son toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz, 8,50 TL fiyatla 25-26 Mart tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilecek. 

Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz 2021 yılının ilk halka arz edilen enerji şirketi oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz, 8,50 TL fiyatla 25-26 Mart tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilecek. 

EPDK raporlarına ve Şirket tahminlerine göre, 2020 yılsonu itibarıyla satış hacmi bakımından Türkiye taşımalı doğal gaz sektörünün lideri olan Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindiri, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye’deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve Oto CNG istasyonu ağına sahip. Buna ek olarak, Socar Turkey LNG Satış A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 adet LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını tamamladı. Hem tesis ve istasyon altyapısı hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğal gaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirdi. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörüyor.

‘Yeni yatırımlarla liderliğimizi pekiştireceğiz’

Halka arzın Naturelgaz’ın hedeflerine büyük katkı yapacağını anlatan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Başarılı bir şirketiz. Özellikle CNG’de Türkiye’de satış hacmi bakımından lideriz ve Avrupa’nın tek noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız. Halka arzdan elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve Oto CNG tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stoklama ve taşıma ekipmanları alımlarının finansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG istasyon sayısını artırmayı ve Kuyu CNG operasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Yine bu gelirler ile inorganik büyüme fırsatlarını ve işletme giderlerini finanse etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını 19 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.naturelgaz.com), Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.vakifyatirim.com.tr) ve Global Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.global.com.tr) web sitelerinde yayımlanmış olan Şirket ve halka arzla ilgili bilgileri içeren İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 29 36
12. Rizespor 29 34
13. Konyaspor 28 33
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 27 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 27 20