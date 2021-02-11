Naturelgaz, Petrol Ofisi istasyonlarında Oto CNG satışı yapacak

Petrol Ofisi ile Naturelgaz arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında gaz şirketi, akaryakıt şirketinin 12 istasyonunda kendi markası altında Oto CNG satışı yapacak.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin önde gelenlerinden biri olan Petrol Ofisi ile Global Yatırım Holding iştiraki ve Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının önde gelen oyuncularından Naturelgaz arasındaki protokol, belirli Petrol Ofisi istasyonlarında Naturelgaz’ın kendi marka ve lisansları ile Oto CNG satışı yapmalarına olanak sağlıyor. İlk etapta Oto CNG müşterilerinin mevcut ikmal optimizasyonuna göre şehir çıkışları ve ana arterler üzerindeki 12 Petrol Ofisi istasyonu belirlendi. Bu anlaşmayla birlikte Naturelgaz Oto CNG istasyon sayısını 21’e çıkaracak.

Ekonomik ve çevreci özellikleri ile ağır ticari araçlar için önemli bir alternatif yakıt kaynağı oluşturan doğalgaz kullanımı, Türkiye’de de yeni gelişmeye başlayan bir alan. Hâlihazırda 25,5 milyon standart metreküp (Sm3) olan Türkiye’deki Oto CNG satışının 12 milyon Sm3’ü Naturelgaz çatısı altında gerçekleştirildiği belirtildi.

“Oto CNG ikmali yapılabilen istasyon sayısında önemli bir aşama kaydedilecek”

Şirketlerinin her alanda lidere yakışır bir şekilde yeniliklere imza atarak, sektörlerine öncülük ettiğine vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “LPG’nin binek ve hafif ticari araçlarda olduğu gibi doğalgaz da ağır ticari araçlar için ekonomik ve çevreci bir alternatif yakıt konumunda. Türkiye’de ağır vasıtalarda doğal gaz kullanımı yeni gelişmekte olan bir alan. Akaryakıt şirketi olarak gaz şirketi ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında ülkemizdeki Oto CNG ikmali yapılabilen istasyon sayısında önemli bir aşama kaydedilecek. Bütün alternatif yakıtlarda olduğu gibi Oto CNG’nin de gelişimine katkı sağlamaktan, önemli bir ivme kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Oto CNG trendinden Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil”

Dünyada çevreci özelliği ile ön plana çıkan doğal gazlı araçların yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, dünyanın elektrikli araçları konuşmasına rağmen özellikle ağır vasıtalarda CNG kullanımının artış gösterdiğini vurguladı. Avrupa Birliği’nin çevre politikalarında yer alan hedefler nedeniyle doğal gazla çalışan otobüs ve ticari araç pazarında ciddi bir büyüme beklediklerini hatırlatan Kutman, “Dünyadaki Oto CNG trendinden Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil. Keşfedilen doğal gaz kuyuları ile Türkiye bölgesel ticaret merkezi olacaktır ve alım maliyetlerinde rekabet avantajı kazanacaktır. Ülkemizdeki otobüs ve ağır ticari araçların doğal gaza dönmesi durumunda cari açığa 12 milyar TL civarında olumlu katkı sağlanacaktır. Bu dönüşüm ülkemizin toplam karbon emisyonlarını da 10 milyon ton azaltacaktır. Gaz şirketi olarak daha fazla noktada, daha fazla müşteriye hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akaryakıt şirketi ile imzaladığımız bu yeni anlaşma ile stratejik büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık” dedi.

“Sunduğumuz ayrıcalıklı çözümlere, Naturelgaz ile birlikte Oto CNG’yi de dahil ediyoruz”

Kendi akaryakıt istasyonlarının, müşterilerinin birçok ihtiyacını karşıladıkları birer hizmet noktası olduğunu belirten Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral de, “Gerek Market, Market Plus ve MigrosJet’ler ile gerek, Kap Bi’ Tat, Tchibo gibi lezzetlerimizle, gerekse VavaCars, WesternUnion gibi işbirliklerimizle bu alanda da referans noktasını oluşturuyoruz. Otomotiv yakıtlarında da Active-3 teknolojili V/Max serimizin yanı sıra PO/Gaz ve e-POwer ile yeni nesil çözümler sunuyoruz. Petrol Ofisi istasyonlarında sunduğumuz ayrıcalıklı çözümlere, gaz şirketi ile birlikte Oto CNG’yi de dahil ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Kritik lojistik rotalardayız”

Yapılan araştırmalara göre ağır vasıtalarda doğal gaz kullanımının hem yakıt maliyetlerinde hem de karbon emisyonlarında yüzde 25’e varan azalma sağladığını anlatan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, ekonomik ve çevresel avantajları nedeniyle Oto CNG pazarının büyüme potansiyeline inandıklarını vurguladı. NGVA Europe’un 2030 yılında Avrupa’daki hafif ve ağır ticari araçların yüzde 25’inin, otobüslerin ise yüzde 33’ünün doğal gazla çalışacağını öngördüğünü kaydeden Turan, “Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla doğal gazla çalışan yaklaşık 3.500 otobüs ve ağır ticari araç bulunmaktadır. Fabrika çıkışlı CNG’li araç üretiminin artması ve mevcut araçların CNG dönüşümü Türkiye’deki pazarın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Şirket olarak Oto CNG alanındaki en kurumsal ve en büyük oyuncuyuz. Türkiye genelinde, kritik lojistik rotalarda kurulu 9 aktif Oto CNG istasyonumuz bulunuyor. Türkiye’nin en yaygın perakende satış ağına sahip akaryakıt şirketi olan Petrol Ofisi ile birlikte iki yıl içinde 12 yeni Oto CNG istasyonu kurmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile birlikte gelecek dönemde yerimizi daha da sağlamlaştırmış olacağız” diye konuştu.