banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter Trump'a tüm kapıları kapattı
Twitter Trump'a tüm kapıları kapattı
10 yaşındaki kız çektiği videolarla köyünü tanıtıyor
10 yaşındaki kız çektiği videolarla köyünü tanıtıyor
Çinli Tianwen-1, yörüngeye girdi; peki yüzeye inebilececek mi?
Çinli Tianwen-1, yörüngeye girdi; peki yüzeye inebilececek mi?
Ahmet Hakan:
Ahmet Hakan: "Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir"

Naturelgaz, Petrol Ofisi istasyonlarında Oto CNG satışı yapacak

Petrol Ofisi ile Naturelgaz arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında gaz şirketi, akaryakıt şirketinin 12 istasyonunda kendi markası altında Oto CNG satışı yapacak.

Ekonomi 11.02.2021, 12:24
4
Naturelgaz, Petrol Ofisi istasyonlarında Oto CNG satışı yapacak

Petrol Ofisi ile Naturelgaz arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında gaz şirketi, akaryakıt şirketinin 12 istasyonunda kendi markası altında Oto CNG satışı yapacak.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin önde gelenlerinden biri olan Petrol Ofisi ile Global Yatırım Holding iştiraki ve Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının önde gelen oyuncularından Naturelgaz arasındaki protokol, belirli Petrol Ofisi istasyonlarında Naturelgaz’ın kendi marka ve lisansları ile Oto CNG satışı yapmalarına olanak sağlıyor. İlk etapta Oto CNG müşterilerinin mevcut ikmal optimizasyonuna göre şehir çıkışları ve ana arterler üzerindeki 12 Petrol Ofisi istasyonu belirlendi. Bu anlaşmayla birlikte Naturelgaz Oto CNG istasyon sayısını 21’e çıkaracak.

Ekonomik ve çevreci özellikleri ile ağır ticari araçlar için önemli bir alternatif yakıt kaynağı oluşturan doğalgaz kullanımı, Türkiye’de de yeni gelişmeye başlayan bir alan. Hâlihazırda 25,5 milyon standart metreküp (Sm3) olan Türkiye’deki Oto CNG satışının 12 milyon Sm3’ü Naturelgaz çatısı altında gerçekleştirildiği belirtildi.

“Oto CNG ikmali yapılabilen istasyon sayısında önemli bir aşama kaydedilecek”

Şirketlerinin her alanda lidere yakışır bir şekilde yeniliklere imza atarak, sektörlerine öncülük ettiğine vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “LPG’nin binek ve hafif ticari araçlarda olduğu gibi doğalgaz da ağır ticari araçlar için ekonomik ve çevreci bir alternatif yakıt konumunda. Türkiye’de ağır vasıtalarda doğal gaz kullanımı yeni gelişmekte olan bir alan. Akaryakıt şirketi olarak gaz şirketi ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında ülkemizdeki Oto CNG ikmali yapılabilen istasyon sayısında önemli bir aşama kaydedilecek. Bütün alternatif yakıtlarda olduğu gibi Oto CNG’nin de gelişimine katkı sağlamaktan, önemli bir ivme kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Oto CNG trendinden Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil”

Dünyada çevreci özelliği ile ön plana çıkan doğal gazlı araçların yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, dünyanın elektrikli araçları konuşmasına rağmen özellikle ağır vasıtalarda CNG kullanımının artış gösterdiğini vurguladı. Avrupa Birliği’nin çevre politikalarında yer alan hedefler nedeniyle doğal gazla çalışan otobüs ve ticari araç pazarında ciddi bir büyüme beklediklerini hatırlatan Kutman, “Dünyadaki Oto CNG trendinden Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil. Keşfedilen doğal gaz kuyuları ile Türkiye bölgesel ticaret merkezi olacaktır ve alım maliyetlerinde rekabet avantajı kazanacaktır. Ülkemizdeki otobüs ve ağır ticari araçların doğal gaza dönmesi durumunda cari açığa 12 milyar TL civarında olumlu katkı sağlanacaktır. Bu dönüşüm ülkemizin toplam karbon emisyonlarını da 10 milyon ton azaltacaktır. Gaz şirketi olarak daha fazla noktada, daha fazla müşteriye hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akaryakıt şirketi ile imzaladığımız bu yeni anlaşma ile stratejik büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık” dedi.

“Sunduğumuz ayrıcalıklı çözümlere, Naturelgaz ile birlikte Oto CNG’yi de dahil ediyoruz”

Kendi akaryakıt istasyonlarının, müşterilerinin birçok ihtiyacını karşıladıkları birer hizmet noktası olduğunu belirten Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral de, “Gerek Market, Market Plus ve MigrosJet’ler ile gerek, Kap Bi’ Tat, Tchibo gibi lezzetlerimizle, gerekse VavaCars, WesternUnion gibi işbirliklerimizle bu alanda da referans noktasını oluşturuyoruz. Otomotiv yakıtlarında da Active-3 teknolojili V/Max serimizin yanı sıra PO/Gaz ve e-POwer ile yeni nesil çözümler sunuyoruz. Petrol Ofisi istasyonlarında sunduğumuz ayrıcalıklı çözümlere, gaz şirketi ile birlikte Oto CNG’yi de dahil ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Kritik lojistik rotalardayız”

Yapılan araştırmalara göre ağır vasıtalarda doğal gaz kullanımının hem yakıt maliyetlerinde hem de karbon emisyonlarında yüzde 25’e varan azalma sağladığını anlatan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, ekonomik ve çevresel avantajları nedeniyle Oto CNG pazarının büyüme potansiyeline inandıklarını vurguladı. NGVA Europe’un 2030 yılında Avrupa’daki hafif ve ağır ticari araçların yüzde 25’inin, otobüslerin ise yüzde 33’ünün doğal gazla çalışacağını öngördüğünü kaydeden Turan, “Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla doğal gazla çalışan yaklaşık 3.500 otobüs ve ağır ticari araç bulunmaktadır. Fabrika çıkışlı CNG’li araç üretiminin artması ve mevcut araçların CNG dönüşümü Türkiye’deki pazarın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Şirket olarak Oto CNG alanındaki en kurumsal ve en büyük oyuncuyuz. Türkiye genelinde, kritik lojistik rotalarda kurulu 9 aktif Oto CNG istasyonumuz bulunuyor. Türkiye’nin en yaygın perakende satış ağına sahip akaryakıt şirketi olan Petrol Ofisi ile birlikte iki yıl içinde 12 yeni Oto CNG istasyonu kurmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile birlikte gelecek dönemde yerimizi daha da sağlamlaştırmış olacağız” diye konuştu.
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16