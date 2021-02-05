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Narenciyede bahçe ile market fiyatlarında uçurum yaşanıyor

Türkiye’nin narenciye üretiminin 3’te 1’ini tek başına karşılayan Adana’da bahçeden çıkan ürün, büyükşehirlerde 3-4 katına satılıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu sorunun önüne söylemlerle geçilmez. Bu yıl meyveler az olduğundan dolayı da fiyatlar yüksek. Genelde bizim buradan çıkan ürünler metropol şehirlere gidince 8-10 lirayı bulmakta. Arada çok uçurum var” dedi.

Ekonomi 05.02.2021, 13:06
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Narenciyede bahçe ile market fiyatlarında uçurum yaşanıyor

Türkiye’nin narenciye üretiminin 3’te 1’ini tek başına karşılayan Adana’da bahçeden çıkan ürün, büyükşehirlerde 3-4 katına satılıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu sorunun önüne söylemlerle geçilmez. Bu yıl meyveler az olduğundan dolayı da fiyatlar yüksek. Genelde bizim buradan çıkan ürünler metropol şehirlere gidince 8-10 lirayı bulmakta. Arada çok uçurum var” dedi.

Narenciyenin başkenti Adana’da üretici sattığı meyve-sebzenin para etmediğinden, tüketici ise fiyatların çok yüksek olduğundan yakınıyor. Son günlerde narenciye ürünleri için de tartışma yaşanıyor. Narenciye ürünlerindeki verim düşüklüğü de bu sene fiyatlarda etkili olurken, geçen yıl halde kilosu 1 liradan satılan portakalın fiyatı bugün 3 liraya kadar yükseldi. Mandalina ise bahçede 3 buçuk liraya alıcı bulurken, halde 4 liradan satılıyor. Zincir marketlerde kilosu 7 liradan aşağı portakal, 6.95’ten aşağı mandalina, 5.95’ten aşağı limon ise yok. Bu fiyat İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyük şehirlerdeki pazarlarda daha da yükseliyor. Bu fiyatlar dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakırken, kimisi aracıları, kimisi de satıcıları suçluyor.

“Aradaki uçurumun önüne geçilemedi”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Adana’da 9 ay kesintisiz meyve hasadı var. Şu anda kesilen W. Murcott cinsi mandalinanın dal fiyatı 3 buçuk ile 4 lira arasında değişiyor. Ama bu ürün buradan çıkınca fabrikada paketleme tesisine, ardından da yurt içi ve yurt dışına dağıtımı yapılır. Genelde bizim buradan çıkan ürünler metropol şehirlere gidince 8-10 lirayı bulmakta. Arada çok uçurum var. Buradan parasız dahi bir ürün gitse orada 3-4 liradan kilosu satılmakta. Bunun önüne maalesef bir türlü geçilemedi. Aslında çiftçi buradan çokta para kazanamıyor. Bu yıl meyveler az olduğundan dolayı da fiyatlar yüksek. Nedense fiyatlar büyükşehirlerde her zaman 3-4-5 katı yükselmekte” diye konuştu.

“Çiftçi para kazandı”

Çiftçinin verimden de çok memnun olmadığını belirten Doğan, “Bu yıl erkenci meyvelerde fiyatlar hiç iyi değildi. Mandalina fiyatları 1 ile 1 buçuk arasında değişmekteydi. Limon fiyatları yüksekti. Mayer cinsi limon iyiydi ama enterdonat cinsi limon ağaçlarda yok denecek kadar azdı. Mayer limonda kilosu 2 buçuk ile 3 lira arasındaydı ama son dönemlerde 40-50 kuruşa satılmaktaydı. Çoğu da ağaçta kaldı. Diğer ürünler para etti. Ürünler az olduğu için çiftçimiz bu sene fiyatlardan memnun. Çiftçimiz bu yıl narenciyeden para kazandı” ifadelerini kullandı.

Bahçeden çıkan ürünün fiyatıyla tüketicinin aldığı ürünün fiyatı arasında uçurum olduğunu söyleyen Doğan, “Bu sorunun önüne söylemlerle geçilmez. Bunun tek nedeni aracılar değil. Büyükşehirlerde ve yol üzerlerinde hal tarzı yerler açılmalı. Buradan giden fiyat belliyken oradaki fiyatta belli olmalı. Aradaki fark başkalarına yansıtılmamalı. Buradan çıkan fiyatların üzerine maliyetler eklenmeli. Yoksa serbest kalırsa bunun önüne geçilmesi mümkün değil. Tüketiciler aldıkları ürünü pahalıya aldığı için de tüketim düşmekte. Bu da bizler için sıkıntı” şeklinde konuştu.
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