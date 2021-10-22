Nar ekşisi Malatyalı kadınların ek gelir kapısı oldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde imece usulü yapılan ve sofraların vazgeçilmezi olan nar ekşisi için kadınların mesaisi başladı.

Tadıyla ve aromasıyla sofraların vazgeçilmezi olan nar ekşisi, Malatya’da kadınların elinden zahmetli yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ev kadınları, narların taneleri tek tek ayırırken hem eğleniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Yazıhan ilçesinden getirilen narlar, burada sopa ile tanelerinden ayıklanıyor ve fabrikaya gönderiliyor. Yapılan işlemde tanelerden nar ekşisi yapılan narın kabuğundan da çay yapılıyor.

Arkadaşlarıyla birlikte hem vakit geçirip hem de aile bütçesine katkı sağladıklarını belirten Ayşe Şekerci, ev ekonomisine katkı sunmak için bu işte çalıştıklarını söyleyerek “Arkadaşlarla imece usulü çalışıyoruz. Mahalleden arkadaşlarla toplandık çalışıyoruz” dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte mutlu bir şekilde nar ayıkladıklarını belirten Fatma Bayram, “Akrabamız narları dışarıdan toplamış getirmiş. Biz burada yevmiyeci olarak çalışıyoruz. Bunlar fabrikaya götürülecek nar eksisi yapılacak. Mahallece geldik yapıyoruz. Hem evimize biraz katkıda bulunuyoruz hem de arkadaşlarla güle oynaya şakalara yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Narın kabuğundan da çay yapılacak”

Kadınlarla toplu bir şekilde yardımlaşarak nar ayıkladıklarını ifade eden Medine Aysöndü, “Amcamın oğlu narları getirdi. Arkadaşlarla birlikte geliyoruz ve yardımlaşarak yapıyoruz. Hem yapıyoruz hem eğleniyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Eğleniyoruz, çocuklarda burada birlikte yardım ediyoruz. Narlar Yazıhan’dan geldi. Yardım ediyoruz. Hem kendi kesemize hem de onların kesesine. Nar ekşisi olması için fabrikaya gidecek. Biz sadece narı posasından ayırıyoruz. Narın kabuğundan da fabrikada çay yapılacak” diye konuştu.

Narın kabuklarından ayrıma işleminin zor ve meşakkatli olduğunu belirten Emine Özdemir ise “Toplandık çocuklarımızla hem yardım amacıyla hem de maddi imkan olsun diye yapıyoruz. Fabrikaya götürüp nar ekşisi yapılıyor. Narın kabuklarından da bitki çayı yapılıyor. Zor oluyor ihtiyacımız olduğu için geliyoruz. Neşeli oluyor çay var sohbet var. Şaka var her şey var” şeklinde konuştu.