Napolyon türü kirazlar üreticinin yüzünü güldürüyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde hasadı devam eden Napolyon kirazının fiyatları, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Altınyaka Mahallesi’nde hasat edilen kiraz, 25 ile 40 TL’den alıcı buluyor. Genelde ihraç edilse de zaman zaman iç piyasaya da satılan ziraat 900 Napolyon türü kirazlar, aroması ve görüntüsü ile dikkat çekiyor.

“Yıllık 10 ile 12 ton arasında kiraz üretebiliyoruz”

Ayva ve kirazın yoğun olarak üretimi yapılan Altınyaka Mahallesi’nde kiraz üreten Zeki Turan, “Altınyaka Mahallemizde ürettiğimiz kirazlarımız ziraat 900 uzun saplı Napolyon türü kirazlardandır. Kirazlarımızı genellikle ihracata gönderiyoruz. Zaman zaman iç piyasaya dağıttığımız da oluyor. Bu yılki fiyatlardan şu ana kadar memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Kirazlarımızın kalitesi bu yıl son derece güzel. 5 bin 500 metrekarelik alanda 200 adet kiraz ağacımız var. Kiraz ağaçlarımız 15 ile 25 yaş aralığındadır. Yıllık 10 ile 12 ton arasında kiraz üretebiliyoruz. Kirazlarımızı 25 ile 40 lira arasında satıyoruz” dedi.

Kumluca Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Odası Başkan Vekili Erçin Soytürk, “Kumluca örtü altı sebze üretimi ile bilinen bölgemizde artık bahçe ürünlerimizde de güzel ürünler alıyoruz. Portakal, nar, zeytin, kiraz ve ayva gibi ürünler de üretiyoruz. Bu yıl kiraz üreticisi çiftçilerimizin memnun olduğunu gördük. Ziraat Odası olarak biz de çok memnun olduk. Üreticilerimizin hasatlarının iyi olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş ise, “Altınyaka Mahallemizin toprakları da güzel ürünleri de güzel. Mahallemiz bu yıl güzel yağış aldı. Mahallemizde ayva ve kiraz yoğun bir şekilde üretilmekte. Kiraz fiyatları güzel. 25 ile 40 lira arasında satılıyor. İhracata gönderiyoruz. Üreticilerimiz çok memnun. Ayva ve kiraz üretimlerimiz devam ediyor. Bu yıl çok memnunuz. Çiftçilerimiz de memnun, mutluyuz” ifadelerini kullandı.